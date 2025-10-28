Decomiso millonario en Corrientes: Gendarmería incautó 489 neumáticos y 18 mil paquetes de cigarrillos

Un importante procedimiento realizado por Gendarmería Nacional en la provincia de Corrientes culminó con el decomiso de un cuantioso cargamento de mercadería de origen extranjero que era trasladada sin aval legal en encomiendas.

Funcionarios de la Sección Núcleo, dependiente del Escuadrón 57 “Santo Tomé”, realizaron la apertura de las encomiendas que habían sido decomisadas previamente por personal del Control Fijo “Cuay Grande”.

En presencia de testigos, los uniformados constataron que los bultos contenían un gran volumen de mercadería ilegal:

489 neumáticos de diferentes marcas y medidas.

Un total de 18.000 atados de cigarrillos de origen extranjero.

La mercadería fue detectada en 211 bultos que se encontraban en infracción a la Ley 22.415, conocida como “Código Aduanero”, por no poseer la documentación que justifique su legal traslado e ingreso al país.

Ante esta situación, intervinieron el Juzgado Federal de Paso de Los Libres y la Fiscalía Federal, disponiendo el secuestro de toda la mercadería. El cargamento fue puesto a disposición del personal de ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) Delegación Santo Tomé para los trámites correspondientes.