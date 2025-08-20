Denuncias cruzadas en Resistencia: una joven negó ser víctima de violencia y desmintió a su familia

La Fiscalía de Género N° 5, a cargo de Nelia Velázquez, investiga un complejo caso de denuncias cruzadas por supuesta violencia de género en el que intervienen M. V. A. (18) y su pareja, G. A. (22), efectivo policial de la Comisaría Tercera Metropolitana.

Según confirmaron fuentes judiciales a Perfil, la madre, la hermana y un tío de la joven se presentaron ante la División Violencia Familiar y de Género para denunciar que M. V. A. estaría siendo víctima de agresiones por parte de su pareja. En los escritos remarcaron su preocupación por la relación y pidieron la intervención de la Justicia.

No obstante, horas después la propia M. V. A. radicó dos denuncias en comisarías distintas (la Comisaría de la Mujer y la Comisaría Tercera), donde negó categóricamente los hechos relatados por sus familiares. En ambas presentaciones manifestó que no sufre violencia de género, que mantiene una relación estable con G. A. y que no desea accionar judicialmente contra él.

En sede fiscal, la joven fue entrevistada personalmente por la Dra. Velázquez. Allí, según explicaron las fuentes, ratificó sus dichos, aseguró que se fue a vivir con su pareja por decisión propia y que la raíz del conflicto es que su madre “no acepta la relación”. “No soy víctima de violencia. Mi mamá se enojó porque me fui con él”, habría manifestado ante la funcionaria judicial.

La madre de la joven, en tanto, expresó su enojo en la Fiscalía cuando se le explicó que, según el procedimiento, la palabra de la presunta víctima es central para continuar con la investigación. Para reforzar su denuncia, incluso brindó una entrevista a un medio local en la que volvió a sostener que su hija “sufre violencia de género”.

Advertencia al denunciado

El fiscal interviniente también mantuvo una entrevista con G. A., a quien le informó sobre las denuncias y le advirtió sobre la gravedad de la situación. “Se le explicó lo que significa tener una acusación de este tipo y las consecuencias que puede acarrear para su carrera policial”, remarcaron las fuentes.

La controversia se trasladó a los medios digitales: mientras la madre ratificaba su versión, la joven volvió a expresarse públicamente y negó cualquier episodio de violencia, insistiendo en que se encuentra “bien con su pareja”.

Ante este panorama, la Fiscalía dispuso elevar las actuaciones en el estado en que se encuentran, ya que la supuesta víctima no solo negó los hechos sino que manifestó de manera explícita su voluntad de no impulsar acción penal.