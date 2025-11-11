Designan a Luis Aquino como interventor organizador del nuevo municipio "Dos Hermanas"

El gobernador Hugo Passalacqua formalizó el nombramiento de Luis Aquino como “Interventor Organizador” del municipio número 79 de Misiones, Dos Hermanas, mediante la firma del Decreto Nº 2323, se informó oficialmente.

Ranking de gobernadores: tres mandatarios del NEA, en el top ten

Dos Hermanas

La entrega formal del documento estuvo a cargo del ministro de Gobierno, Marcelo Pérez. El nuevo municipio se encuentra en el departamento General Manuel Belgrano, en la zona norte de la provincia.

“Luis Aquino tendrá la importante misión de articular, ejecutar y desarrollar todas las acciones necesarias para organizar de manera jurídica, política, contable y administrativa la vida institucional de esta flamante comuna”, señala un comunicado oficial.

“La designación se ampara en la Ley XV – Nº 24, sancionada el 15 de mayo de este año, que creó el municipio. Dicha normativa establece que el Poder Ejecutivo Provincial debe nombrar a un interventor hasta que las autoridades elegidas por voto popular asuman sus funciones en las próximas elecciones, previstas para el año 2027”, agrega el documento.

Además participaron de la designación, el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán; el subsecretario de Asuntos Municipales, José Schiro y el subsecretario de Gobierno, Asuntos Registrales y Tierras, Daniel Behler.

Javier Milei disertará en Corrientes: costo de la entrada y cómo verlo gratis en pantalla gigante

Nuevo municipio

Dos Hermanas es una localidad próxima a Bernardo de Irigoyen que cuenta con aproximadamente 11.000 habitantes y una historia que se remonta a 1908 con sus primeros pobladores.

Durante mucho tiempo formó parte del ejido de Bernardo de Irigoyen, pero esa pertenencia generaba dificultades para el acceso a recursos y la gestión de servicios debido a la considerable distancia de 11 kilómetros de su casco urbano.