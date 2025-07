Dura crítica en Goya: Pedro Cassani (h) atacó a Hormaechea y pidió "sacarlo a patadas" de la intendencia

La interna política en Goya escaló a niveles de alta tensión, con un feroz ataque del actual viceintendente y candidato a la intendencia por La Libertad Avanza, Pedro Cassani (h), contra el intendente en funciones, Mariano Hormaechea.

En declaraciones que no dejaron lugar a dudas sobre la fractura, Cassani fue explícito al afirmar que a Hormaechea "lo tenemos que sacar a las patadas".

En un video que se viralizó en las últimas horas, el candidato no escatimó en críticas y lamentó haber acompañado la gestión de Hormaechea, asegurando que fue "un error" y que el "saco le quedó no grande, le quedó gigante" al actual jefe comunal.

Cassani (h) profundizó en sus cuestionamientos, revelando una decepción personal. "Personalmente cuando llegamos a la gestión yo creí que el defecto que tenía era que no sabía hablar, pero después de un tiempo creo que me di cuenta de que tenía un defecto peor: que no sabía escuchar", sentenció, marcando una presunta falencia en la capacidad de diálogo y cercanía del intendente con la ciudadanía.

Consultado por Perfil NEA sobre esta dura postura, Pedro Cassani redobló la apuesta y afirmó que él dice "lo que piensan la gran mayoría de los vecinos de Goya".

Acusaciones de aislamiento y problemas sociales ignorados

La crítica de Pedro Cassani (h) se centró en la supuesta desconexión de Hormaechea con la realidad de los vecinos de Goya. Lo acusó de ser "una persona que no camina los barrios, no sabe, y está atrás de un escritorio escondido detrás de 12 secretarias, con un cartel que dice que no hay audiencia".

Esta descripción busca contrastar con aquellos dirigentes que, según Cassani, "nos gusta verdaderamente relacionarnos con el vecino" y que por ello "sabemos la problemática de la gente, sabemos esta cuestión".

Como ejemplo de los problemas ignorados por la gestión, Cassani (h) hizo hincapié en la situación del hospital local y la salud pública.

"Acá que veo una cantidad de chicos que en el hospital no funcione, que vos tenés que hacer noche, las colas todas las noches para que tener un turno, y cuando llegas el otro día, digan, no te atiendo a vos, no hay lugar", denunció el viceintendente, visibilizando las dificultades que enfrentan los ciudadanos para acceder a atención médica.

La interna en Goya se recrudece con duras acusaciones pre-electorales

Las explosivas declaraciones de Pedro Cassani (h) marcan un punto álgido en la contienda política de Goya de cara a las próximas elecciones.

Al acusar directamente al intendente Mariano Hormaechea de inoperancia, aislamiento y desconocimiento de los problemas sociales, el viceintendente busca capitalizar el descontento ciudadano y posicionarse como una alternativa con mayor cercanía a los vecinos.

Esta dura embestida, que expone las profundas diferencias internas en el oficialismo local, anticipa una campaña cargada de tensiones y un debate central sobre la gestión municipal y la capacidad de los dirigentes para dar respuesta a las necesidades de la comunidad goyana.