El 1° de octubre comienza la preinscripción al nivel Secundario 2026 en todo el Chaco

El Ministerio de Educación del Chaco anunció que desde el 1° al 15 de octubre estará abierto el período de preinscripción para ingresar al primer año del nivel Secundario 2026 en todas las escuelas públicas de gestión estatal, social y comunitaria de la provincia. El proceso podrá realizarse de forma virtual mediante el Sistema Integral de Educación (SIE), disponible en la plataforma Tu Gobierno Digital, o de forma presencial en la institución seleccionada.

Los tutores podrán inscribir a sus hijos e hijas hasta en dos escuelas en orden de preferencia, con el objetivo de asegurar la obtención de una vacante. En el caso de que la primera opción requiera examen de ingreso, las autoridades educativas recomiendan que la segunda institución elegida no lo exija, para aumentar las posibilidades de admisión.

Tendrán prioridad para acceder a las vacantes los hijos del personal docente, administrativo y de servicios de la institución, así como los estudiantes con hermanos o hermanas que ya cursen allí.

Exámenes de ingreso y cronograma de confirmaciones

Si el número de aspirantes supera la cantidad de vacantes disponibles, las escuelas podrán establecer exámenes de ingreso, que se realizarán los días 27 y 28 de noviembre. La confirmación de las vacantes dependerá tanto del orden de prioridad como del resultado obtenido en estas evaluaciones.

Una vez concluida la preinscripción, las instituciones revisarán la documentación y validarán la información cargada en el sistema. Entre el 5 y el 9 de diciembre se confirmarán las preinscripciones correspondientes a la segunda opción.

Es importante destacar que esta etapa no implica la matriculación definitiva. El proceso se completará entre el 10 y el 19 de diciembre, cuando los tutores deberán presentar la documentación respaldatoria de manera presencial en la institución asignada.

Documentación requerida

Para completar la inscripción, se deberá presentar:

Fotocopia del DNI del estudiante (con CUIL si no figura en el documento).

Constancia de finalización del nivel Primario.

Constancia de CUIL de los tutores o responsables parentales.

En caso de inconsistencias, la escuela podrá solicitar documentación adicional.

Fechas clave del proceso

1 al 15 de octubre: Período de preinscripción virtual o presencial.

23 al 29 de octubre: Confirmación de preinscripciones de preferencia 1 y definición de escuelas que tomarán examen.

27 y 28 de noviembre: Exámenes de ingreso en instituciones que lo requieran.

1 al 4 de diciembre: Carga de resultados en el SIE.

5 al 9 de diciembre: Confirmación de preinscripciones de preferencia 2.

10 al 19 de diciembre: Presentación presencial de documentación para completar la inscripción.

22 de diciembre al 25 de febrero: Nueva etapa de preinscripción para quienes no hayan obtenido vacante.

26 al 28 de febrero de 2026: Confirmación final de vacantes y entrega de certificados médicos requeridos.

Casos especiales y modalidades no incluidas

Las escuelas de Educación Especial y de Jóvenes y Adultos también realizarán sus preinscripciones entre el 1 y el 15 de octubre, pero exclusivamente de manera presencial. En tanto, las instituciones de gestión privada cuentan con un calendario propio determinado por la Dirección Provincial de Educación Privada.