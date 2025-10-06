El Banco de Corrientes traslada su Centro Único de Pagos a un nuevo y moderno edificio en avenida Pomar

El Banco de Corrientes (BanCo) inauguró este lunes su flamante Centro Único de Pagos (CUP), marcando un nuevo hito en su modernización. El nuevo edificio, comenzará a funcionar para el público a partir del lunes 13 de octubre.

El acto de habilitación fue encabezado por el gobernador Gustavo Valdés y la presidenta del BanCo, Laura Sprovieri,

El nuevo CUP está emplazado en avenida Gregorio Pomar 851 y centralizará todas las operaciones que hasta ahora se realizaban en la sucursal de calle 9 de Julio 1463.

Infraestructura y servicios para una atención ágil

El moderno edificio fue diseñado para brindar una atención más ágil, cómoda y segura. Cuenta con más de 1.100 metros cuadrados de superficie total y ofrece un espacio amplio y funcional:

Capacidad y Puestos: Un salón climatizado con capacidad para hasta 270 personas sentadas y 18 puestos de atención , incluyendo boxes adaptados para personas con discapacidad.

Comodidades: Incorpora servicio de enfermería , sanitarios accesibles y espacios pensados para garantizar el confort y la seguridad de todos los usuarios, en particular para jubilados y pensionados .

Operatoria: El nuevo Centro atenderá tanto a personas físicas como a empresas.

Con esta inauguración, el Banco de Corrientes reafirma su compromiso de ofrecer un servicio eficiente y cercano, buscando modernizar su infraestructura para mejorar la calidad de atención a la comunidad correntina.