NUEVO Y MODERNO EDIFICIO

El Banco de Corrientes traslada su Centro Único de Pagos a un nuevo y moderno edificio en avenida Pomar

El BanCo inauguró oficialmente su nuevo Centro Único de Pagos (CUP), que comenzará a operar a partir del lunes 13 de octubre. El edificio cuenta con capacidad para 270 personas y 18 puestos de atención.

El nuevo Centro Único de Pagos está en avenida Gregorio Pomar 851. | Banco de Corrientes

El Banco de Corrientes (BanCo) inauguró este lunes su flamante Centro Único de Pagos (CUP), marcando un nuevo hito en su modernización. El nuevo edificio, comenzará a funcionar para el público a partir del lunes 13 de octubre.

El acto de habilitación fue encabezado por el gobernador Gustavo Valdés y la presidenta del BanCo, Laura Sprovieri,

El nuevo CUP está emplazado en avenida Gregorio Pomar 851 y centralizará todas las operaciones que hasta ahora se realizaban en la sucursal de calle 9 de Julio 1463.

Infraestructura y servicios para una atención ágil

El moderno edificio fue diseñado para brindar una atención más ágil, cómoda y segura. Cuenta con más de 1.100 metros cuadrados de superficie total y ofrece un espacio amplio y funcional:

  • Capacidad y Puestos: Un salón climatizado con capacidad para hasta 270 personas sentadas y 18 puestos de atención, incluyendo boxes adaptados para personas con discapacidad.

  • Comodidades: Incorpora servicio de enfermería, sanitarios accesibles y espacios pensados para garantizar el confort y la seguridad de todos los usuarios, en particular para jubilados y pensionados.

  • Operatoria: El nuevo Centro atenderá tanto a personas físicas como a empresas.

Con esta inauguración, el Banco de Corrientes reafirma su compromiso de ofrecer un servicio eficiente y cercano, buscando modernizar su infraestructura para mejorar la calidad de atención a la comunidad correntina.

