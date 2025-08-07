El peronismo chaqueño activa el Frente Fuerza Patria y Capitanich se perfila como candidato al Senado

En medio de intensas negociaciones internas y a pocas horas del cierre del plazo para inscribir alianzas, el peronismo chaqueño avanzó con la formalización del Frente Fuerza Patria, un nuevo armado electoral que reúne al núcleo duro del PJ provincial y que podría tener como principal figura al exgobernador Jorge Capitanich, quien se perfila para encabezar la lista de senadores nacionales en los comicios del 26 de octubre.

El frente cuenta con el Partido Justicialista como fuerza principal, acompañado por otras cuatro agrupaciones: el Frente Renovador, Libres del Sur, el Partido del Trabajo y del Pueblo y Kolina. Ante el Juzgado Federal se avanzaba hasta la publicación de esta nota en incorporar al menos cuatro partidos más: CoPeBo, la Corriente Martín Fierro, el Frente para el Cambio y el Partido Renovador Federal.

Una unidad en construcción: Capitanich y Ayala

La inscripción del Frente Fuerza Patria también podría sellar la unidad entre el sector coquista y el espacio Primero Chaco, liderado por Magda Ayala y Atlanto Honcheruk. Ambos obtuvieron más de 58.000 votos en las últimas elecciones provinciales y se posicionaron como actores clave dentro del peronismo chaqueño. De concretarse el acuerdo, la fórmula podría representar un bloque competitivo frente al oficialismo provincial y al armado libertario.

La elección del nombre “Fuerza Patria” no es casual: responde a una estrategia nacional impulsada por Cristina Fernández de Kirchner, que ya se implementó en la provincia de Buenos Aires. La apuesta apunta a unificar el voto opositor al gobierno de Javier Milei y replicar, en Chaco, la lógica de unidad que evitó fragmentaciones en otros distritos.

Expectativa por las listas y tensiones internas

Mientras el calendario electoral avanza, también lo hacen las discusiones por la conformación de las listas, que deberán definirse antes del 17 de agosto. Si bien hay entusiasmo en el sector coquista por la consolidación del frente, no todo es armonía: otros dirigentes del PJ como Claudia Panzardi ya confirmaron que competirán por fuera del armado oficial, cuestionando la falta de apertura y el “manejo cerrado” de la conducción partidaria.

Aún con esas tensiones, en el entorno de Capitanich confían en que la unidad mayoritaria se mantendrá y que el nuevo frente logrará amalgamar las distintas vertientes del justicialismo bajo una consigna común: "frenar el avance del modelo libertario y disputar poder real en el Congreso".