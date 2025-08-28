La tensión política en Corrientes escaló en las últimas horas de la campaña con un fuerte cruce de declaraciones entre el gobernador Gustavo Valdés y el candidato de Limpiar Corrientes, Martín "Tincho" Ascúa.

El intercambio, que incluyó insultos y graves acusaciones, tuvo lugar en el cierre de campaña de Vamos Corrientes en Paso de los Libres, la tierra del candidato opositor.

En su discurso, Valdés no se guardó nada y apuntó directamente contra su rival: "No es mi estilo agredir a nadie, pero ustedes tienen acá un pelado bocón culo sucio que vamos a derrotar en las urnas democráticamente el domingo 31 de agosto. Y acá se va a terminar el kirchnerismo en Paso de los Libres", sentenció.

El gobernador también recordó el acompañamiento de Cristina Fernández de Kirchner a Ascúa. "Yo jamás seguí a ninguna persona que esté condenada, porque no es mi ejemplo de democracia en la vida. Por eso creo que… dime con quién andas y te diré quién eres", afirmó Valdés.

Además, criticó la gestión de Ascúa en la ciudad, a la que calificó de "deteriorada", y mencionó que la terminal de ómnibus estaba "oscura, vieja, abandonada".

La dura respuesta del candidato de la oposición

Martín Ascúa no tardó en responder al ataque del gobernador. "Le quiero decir al que se cree el patrón, el rey, el monarca, que yo puedo ser pelado, puedo ser bocón y hasta me puede llamar culo sucio, pero no soy chorro y no necesito ponerlo a mi hermano en la gobernación para no ir preso", contestó en un duro mensaje.

El candidato de Limpiar Corrientes profundizó sus acusaciones contra el oficialismo al señalar que “se creen el dueño de Paso de los Libres, el dueño de Corrientes”.

"Se cree el dueño del destino de 1.212.696 correntinos, pero es miedo porque van a tener que probar trabajando, viven de la teta del Estado hace más de 30 años”, manifestó. Ascúa también denunció persecución política: "Nos rompieron los carteles, nos insultaron, nos denunciaron, nos querellaron, nos mandaron la policía, nos persiguieron, nos tiraron con balas en Tapebicuá y podrán arrancar mil flores pero nunca van a terminar con la primavera peronista que empieza este 31 de agosto”, expresó.

La tensión pre-electoral aumenta con discursos fuertes

El enfrentamiento verbal entre Gustavo Valdés y Martín Ascúa evidencia el clima de alta tensión que se vive en la recta final de las elecciones en Corrientes.

Las declaraciones, cargadas de insultos y fuertes acusaciones, marcan una escalada en la retórica política a medida que se acerca la fecha de los comicios.

La contundencia de los dichos de ambos candidatos demuestra que, más allá de las propuestas, el choque de personalidades y las acusaciones cruzadas definen la agenda de los últimos días de campaña, dejando al descubierto una profunda división política en la provincia.