El panorama electoral en Corrientes se calienta con la presentación del plan de gobierno de Martín "Tincho" Ascúa, candidato a gobernador por Limpiar Corrientes.

En un acto multitudinario en el Hotel de Turismo, Ascúa estuvo acompañado por el senador nacional Eduardo "Wado" De Pedro, quien viajó a la provincia para respaldar la candidatura y resaltar la necesidad de un "gobierno peronista" en la provincia.

Ascúa se definió como "la síntesis de este proyecto" y la herramienta para saldar la "enorme deuda que tiene la política con el pueblo de Corrientes".

El candidato hizo un llamado a la acción, remarcando que es el momento de poner a la provincia en el "sendero del desarrollo" y dejar atrás la actual gestión provincial.

El respaldo de Wado de Pedro y la crítica al Gobierno provincial

El senador nacional Eduardo "Wado" De Pedro no escatimó en elogios para "Tincho" Ascúa, a quien calificó como "un dirigente luchador, formado, con experiencia y coraje".

De Pedro destacó que Ascúa "entiende lo que hace falta en Corrientes" y que, a diferencia del gobierno actual, su gestión ofrecería "políticas públicas que solucionen problemas de la vida real, la vida cotidiana de los correntinos".

Ascúa coincidió con el diagnóstico, señalando que su partido representa a "los trabajadores y las enormes mayorías olvidadas que están sufriendo la motosierra y la insensibilidad del gobierno provincial".

En ese sentido, aseguró que su plan de gobierno es una "herramienta de movilidad social ascendente".

Ejes de gestión: infraestructura, vivienda y un Estado moderno

Durante la presentación de su programa, Ascúa detalló los ejes de su gestión. En materia de infraestructura, anunció el acondicionamiento de 1800 kilómetros de rutas, la extensión de 100 kilómetros de la red de energía, la llegada del gas natural y la construcción de puentes.

En un gesto de apertura, sostuvo que “nos vamos a sentar en la misma mesa con el sector privado, nosotros no nos peleamos con el campo”.

En cuanto a la emergencia habitacional, el candidato propuso construir más de 2000 viviendas por año, distribuir 2000 lotes con servicios y urbanizar 200 barrios populares.

Finalmente, adelantó que capacitarán a los empleados públicos para un "Estado moderno y transparente", protegiéndolos de despidos.

El peronismo se organiza para la contienda electoral

La presentación del plan de gobierno de Martín Ascúa en Corrientes, con el respaldo de una figura nacional como Wado de Pedro, marca un punto importante en la campaña de Limpiar Corrientes.

El candidato no solo se consolida como el principal referente de la oposición, sino que también ofrece un proyecto de gestión con propuestas concretas en materia de infraestructura y vivienda, y con una fuerte crítica a la gestión actual. El evento demuestra que la oposición se está organizando para dar la batalla electoral, con la intención de poner fin a la "deuda" histórica con los correntinos.