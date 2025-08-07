Elecciones en Corrientes: qué correcciones en las boletas deberán realizar los partidos políticos

La Junta Electoral de Corrientes, encabezada por el doctor Gustavo Sánchez Mariño, ha emitido una serie de directivas a varios partidos políticos para que corrijan sus boletas de cara a los comicios del 31 de agosto.

Las observaciones, de carácter técnico y legal, deben ser subsanadas de manera obligatoria y en un plazo estricto.

Las correcciones afectan a aspectos clave en la presentación de las listas, desde la denominación de los partidos hasta la estructura de los nombres de los candidatos.

Elecciones en Corrientes: habrá más de 56 boletas en el cuarto oscuro en los próximos comicios

La exigencia de la Junta busca garantizar la transparencia y evitar cualquier tipo de confusión entre los votantes.

Las correcciones obligatorias para las boletas

Sánchez Mariño detalló las pautas que deberán seguir los partidos para cumplir con el requerimiento de la Junta Electoral:

Vamos Corrientes: El partido deberá aclarar en la parte superior de la boleta la denominación completa de “ Vamos Corrientes ” como partido político y, en un sector inferior, colocar la versión abreviada.

Nombre de candidato: El apellido “ Valdés ” y el nombre “ Gustavo ”, que figuran en la primera y segunda sección de la boleta , deben ser colocados en líneas distintas para que no se lean de manera corrida.

Logo y Alianza: Con respecto a un partido identificado en la carpeta 27, la Junta rechazó el uso del logo “ ECO ”. Sánchez Mariño explicó que este logo, asociado a “ Encuentro Correligionario ”, había sido rechazado dos veces en el juzgado federal y podría prestarse a confusión. El partido deberá modificar el logo para evitar inconvenientes.

Palabra clave: Las carpetas 42 y 44 recibieron la orden de sustituir la palabra “lista” por “alianza”, ya que la normativa exige esta denominación para su oficialización.

Plazo para las correcciones

El titular de la Junta Electoral fue enfático al establecer la fecha límite para la presentación de las correcciones.

“Los partidos deben traer dos boletas por urna corregidas de acuerdo a las pautas que hemos dado, el miércoles 13 de agosto hasta las 13 horas”, precisó.

Elecciones en Corrientes: Correo Andreani transmitirá las actas de votación

La Junta Electoral garantiza la transparencia y la legalidad del proceso

El minucioso trabajo de la Junta Electoral de Corrientes en la revisión de las boletas demuestra el compromiso del organismo con la transparencia y la legalidad del proceso electoral.

Al exigir estas correcciones, se busca evitar cualquier posibilidad de ambigüedad o confusión que pueda afectar la decisión de los votantes el próximo 31 de agosto.

La estricta fecha límite impuesta a los partidos subraya la seriedad de este control, que es fundamental para que el material electoral esté en perfectas condiciones antes de su distribución en las urnas.