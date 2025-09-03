La Junta Electoral de Corrientes confirmó el inicio del escrutinio definitivo de las elecciones provinciales, con la mira puesta en Virasoro y Sauce. El proceso, que comenzó el martes bajo la supervisión de veedores de todos los partidos políticos, busca validar los resultados provisorios y resolver las diferencias en los municipios con finales más ajustados.

Gustavo Sánchez Mariño, presidente de la Junta, explicó que el proceso será riguroso, con la revisión de cada una de las urnas en mesas de trabajo. También señaló que se espera que el recuento final esté terminado entre la noche del viernes y la mañana del sábado.

Participación récord y votos en disputa

El presidente de la Junta Electoral destacó la alta participación de los votantes, que superó el 74%, una cifra significativamente más elevada que en otras elecciones recientes en el país.

El foco del escrutinio definitivo estará puesto en las localidades donde los resultados provisionales fueron extremadamente ajustados. Sánchez Mariño mencionó el caso de Sauce, donde hay una diferencia de un solo voto, y Virasoro, donde la distancia es de apenas diez votos.

Logística y un sistema que falló

En diálogo con We! News, el presidente del organismo electoral también se refirió a la logística del día de la votación, que contó con la participación de 5.000 agentes de policía y personal de Andreani para garantizar el correcto desarrollo de los comicios.

Asimismo, reveló que se está a la espera de una explicación oficial por parte del subsecretario a cargo sobre la falla en el sistema que se registró durante el escrutinio provisorio, lo que obligó a retrasar la finalización del recuento.

La definición final de las elecciones provinciales

El inicio del escrutinio definitivo marca la recta final del proceso electoral en Corrientes. Con localidades como Sauce y Virasoro pendientes de la validación de sus resultados, la revisión de cada voto se vuelve crucial.

La alta participación y la transparencia en el proceso demuestran la importancia de esta etapa para que los resultados finales sean legitimados y los ganadores, oficialmente proclamados.