En la recta final de la campaña electoral en la provincia de Corrientes, un candidato de La Libertad Avanza (LLA) se metió de lleno en la polémica que afecta al Gobierno nacional. El candidato a diputado provincial Ricardo "Caíto" Leconte defendió la gestión del presidente Javier Milei y a su círculo íntimo en medio de las denuncias de supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

"Yo pongo las manos en el fuego por el presidente, porque lo conozco hace muchos años y su conducta de vida lo demuestra", afirmó el candidato libertario en una entrevista radial.

Además, aseguró que el escándalo de los audios que salieron a la luz "es una opereta a dos semanas de la elección en la provincia de Buenos Aires". Leconte también señaló que tanto la hermana del presidente, Karina Milei, como "Lule" Menem están trabajando "junto al presidente por lograr terminar con la corrupción, con la pobreza histórica que nos han sumido en la Argentina".

Críticas a la Justicia y defensa de la política económica

En su diálogo con radio Continental, Leconte se refirió a la dinámica de la Justicia y al juez Sebastián Casanello, a cargo de la investigación de la causa de la ANDIS.

El candidato de LLA recordó que al magistrado lo llamaban "tortuga", poniendo en duda la rapidez de su actuación en este caso.

Por otra parte, "Caíto" Leconte defendió la política económica del Gobierno nacional y pidió que no los tilden de "insensibles" por vetar las leyes de Emergencia de Discapacidad y aumento a jubilados.

El candidato libertario argumentó que es necesario "darle soluciones de fondo a la gente, a los discapacitados, a los jubilados". A su vez, aseguró que desde que asumió el actual Gobierno se sacó a "12 millones de personas de la pobreza" y a "1.700.000 personas de la indigencia", y que se está trabajando "contra la pobreza" y "contra las diferencias que hay en este país que son históricas".

La estrategia del candidato de LLA en un contexto político turbulento

La defensa de Ricardo "Caíto" Leconte a la gestión de Javier Milei en un contexto de denuncias por corrupción y polémicas por los vetos a leyes sociales, demuestra la alineación del candidato provincial con la estrategia del Gobierno nacional.

Sus declaraciones no solo buscan desestimar las acusaciones de la causa de la ANDIS, sino también reafirmar el discurso oficial sobre la lucha contra la corrupción y la reducción de la pobreza y la indigencia.

En la recta final de la campaña electoral en Corrientes, la postura de Leconte muestra la importancia que tiene el apoyo a la figura de Milei y a las políticas de La Libertad Avanza en el electorado provincial.