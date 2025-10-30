Este viernes no habrá atención en la administración pública por el Día del Empleado Estatal

El Gobierno del Chaco informó que este viernes 31 de octubre se dispondrá asueto administrativo para todos los trabajadores de la administración pública provincial, en el marco de la conmemoración del Día del Empleado Público, establecido por la Ley N° 3521.

La medida alcanza a todas las áreas del Estado, aunque los servicios esenciales de Salud Pública y Desarrollo Social funcionarán con guardias mínimas para asegurar la atención en hospitales, centros sanitarios y espacios de asistencia social.

Desde el Ejecutivo destacaron que esta jornada tiene como propósito reconocer el compromiso y la labor diaria de los empleados públicos, quienes sostienen el funcionamiento de las instituciones y la prestación de los servicios a la ciudadanía.

“El trabajo de cada agente es fundamental para el desarrollo de la provincia y la atención de las necesidades de los chaqueños”, expresaron fuentes gubernamentales.

De esta manera, las oficinas administrativas y organismos provinciales no atenderán al público durante la jornada del viernes, retomando sus actividades normales el lunes 3 de noviembre.