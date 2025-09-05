Giro en Corrientes: Carlos Romano revirtió el escrutinio provisorio y logró la reelección en Sauce por 14 votos

La expectativa y la tensión en la localidad correntina de Sauce llegaron a su fin. Lo que parecía ser una derrota por un voto en los resultados provisionales, se convirtió en un triunfo en el escrutinio definitivo que le aseguró la reelección al actual intendente y candidato de Vamos Corrientes, Carlos Raúl Romano.

Elecciones en Corrientes: con un giro histórico, Guillermo de la Cruz ganó la intendencia de Virasoro por 41 votos

De acuerdo con los datos finales, Romano se impuso con 2675 votos frente a los 2661 de su contendiente de la alianza Construyendo Futuro, María Griselda Zajur. La diferencia de apenas 14 votos confirma la polarización de la elección y el carácter ajustado del resultado.

El giro histórico y la importancia de un voto

Tras conocerse la victoria, el reelecto intendente agradeció la participación ciudadana y destacó el valor de un proceso democrático transparente. “Una elección muy acotada, pero bueno, revaloramos y en lo personal aprendo y valoro la importancia de un voto”, expresó Romano, reconociendo el respeto por todo el proceso institucional.

El mandatario también hizo una autocrítica sobre su gestión, señalando que la principal lección es la necesidad de “mejorar la cercanía con el ciudadano”. Un mensaje clave en una elección que se ganó por un margen tan mínimo.

La próxima gestión y la promesa para los jóvenes

Con el mandato de cuatro años asegurado, Carlos Raúl Romano puso la mira en los objetivos de su próxima gestión. El intendente destacó que el principal desafío será “dar y generar oportunidades de trabajo a los sauceños, sobre todo a los jóvenes”.

Corrientes: el "Peronismo con Valdés" se consolidó como la segunda fuerza de la alianza y Karlen pide intervención del PJ

El compromiso con la generación de empleo se presenta como el eje central de la nueva gestión, en una localidad que necesita impulsar su desarrollo para responder a las demandas de su comunidad, tal como se reflejó en el ajustado resultado electoral.

La democracia en acción y un mandato ajustado

El escrutinio de Sauce es un ejemplo perfecto de la importancia de la transparencia y de la validez de cada voto en una democracia. La reelección de Carlos Raúl Romano, lograda por un margen tan pequeño, le otorga un mandato claro pero también le exige una mayor cercanía con los ciudadanos para poder gobernar.

Su triunfo no solo es una victoria personal, sino una confirmación de que cada voto cuenta, sin importar lo ajustada que sea la elección.