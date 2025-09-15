El Gobierno de Corrientes, a través de su primer mandatario Gustavo Valdés, informó que el pago del plus de refuerzo de septiembre se realizará entre este martes 16 y el próximo lunes 22. El beneficio, que asciende a $100.000 por agente, alcanzará a todos los empleados del sector público.

La medida es parte del Ingreso Salarial Mensual y representa un alivio para los trabajadores y sus familias, en un contexto económico complejo.

Cronograma completo de pago

El calendario de pago se estableció según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios para ordenar el flujo en los cajeros del Banco de Corrientes. El cronograma es el siguiente:

Martes 16: DNI terminados en 0 y 1.

Miércoles 17: DNI terminados en 2 y 3.

Jueves 18: DNI terminados en 4 y 5.

Viernes 19: DNI terminados en 6 y 7.

Lunes 22: DNI terminados en 8 y 9 (este tramo estará disponible desde el sábado 20 a través de los cajeros automáticos del Banco de Corrientes y el homebanking).

Más de $133 mil millones en salarios

El desembolso para abonar este Plus de Refuerzo asciende a más de $8.900 millones. Sin embargo, la inyección de fondos a la economía local es mucho mayor, si se considera el resto de los componentes del ingreso salarial mensual.

Para el pago del Adicional Remunerativo Mensual (Plus Unificado), que es de $110.000 por agente, la provincia destina otros más de $9.335 millones. Y, finalmente, el monto total para el pago de los haberes del mes de septiembre asciende a otros $115.000 millones. El acumulado de todos los componentes del ingreso salarial mensual superará los $133.235 millones.