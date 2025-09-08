Gustavo Valdés, tras la dura derrota de La Libertad Avanza: "Sin gestión no hay futuro"

Con el eco de la contundente derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Gustavo Valdés estrenó su pertenencia al nuevo bloque de gobernadores "Provincias Unidas" con un fuerte mensaje al Gobierno Nacional. A través de sus redes sociales, el mandatario correntino no dudó en señalar las fallas que, a su criterio, llevaron al resultado electoral.

Giro en Corrientes: Carlos Romano revirtió el escrutinio provisorio y logró la reelección en Sauce por 14 votos

En simultáneo con Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba) y Claudio Vidal (Santa Cruz), Valdés afirmó que los resultados de las elecciones provinciales son un mensaje claro para el Gobierno nacional: "sin gestión, no hay futuro".

El gobernador insistió en que a la administración de Milei "le hace falta más humildad y sensatez para escuchar al interior del país, que produce y trabaja todos los días para sacarlo adelante". Además, instó a "dejar atrás las peleas y construir una verdadera agenda federal".

La “relación nula” con el Gobierno nacional

En declaraciones radiales, Gustavo Valdés profundizó sus críticas al Gobierno Nacional, al que calificó de "nulo" y con una relación "cortada" con las provincias. “Es un Gobierno Nacional que no quiere hablar con las provincias”, sostuvo, y agregó que "la conversación con los gobernadores es fundamental".

El gobernador de Corrientes consideró que si bien la economía es importante, "la política también, y si no tenes acomodada la política no podés acomodar toda la economía”. En ese sentido, criticó la falta de diálogo y el enfoque del gobierno.

“Coki nunca más”: Zdero lanzó su campaña junto a La Libertad Avanza Chaco

"Resulta que estamos preocupados por un posteo del Gordo Dan. Hay un sistema político hablando pavadas sin cambiar la realidad de los argentinos", opinó a radio Dos.

A pesar de su duro diagnóstico, el gobernador manifestó su esperanza en que se retome el diálogo. "Ojalá puedan abrirse el diálogo", dijo, y añadió que las provincias deben "trabajar juntas para que al Gobierno le vaya bien”.

Las provincias se unen y exigen un cambio de rumbo

Las declaraciones de Gustavo Valdés se enmarcan en un creciente descontento de los gobernadores del interior con la gestión del Gobierno nacional. Al unirse al bloque de "Provincias Unidas", Valdés se posiciona como una voz crítica que exige una mayor participación y una agenda verdaderamente federal.

Su mensaje sobre la necesidad de "gestión" y "diálogo" representa la postura de un sector político que considera que la falta de puentes con el interior del país podría tener un alto costo electoral para la administración de Milei.