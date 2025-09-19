La Justicia provincial emitió un fallo histórico contra el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA). El Juzgado Laboral N°1 de Corrientes, a cargo del juez Octavio Panozzo, hizo lugar a un amparo colectivo presentado por más del 60 por ciento del personal de la institución, ordenando al organismo a restituir los descuentos ilegales practicados sobre sus sueldos.

Fallo clave en Corrientes: la Justicia rechazó la suspensión de juicio a prueba en un caso de abuso sexual infantil

La denuncia de los trabajadores y el amparo colectivo

La causa se inició en 2024, luego de que los empleados denunciaran que la institución había reducido de manera irregular una parte significativa de sus ingresos, afectando de forma directa la subsistencia de decenas de familias en plena crisis económica. Ante esta situación, el abogado Juan Manuel Cubilla Podestá presentó una demanda en defensa de los trabajadores.

La resolución judicial se da en respuesta a esa demanda y obliga al ICAA a devolver de forma retroactiva todo lo descontado y a hacerse cargo de las costas del juicio.

El contundente fallo que sienta precedente

Los representantes de los trabajadores celebraron la decisión judicial, que, según afirmó el abogado Cubilla Podestá, "es un límite claro a la arbitrariedad".

Mayans sobre "Toto" Caputo: "Ya le fundió el gobierno a Macri, ahora le está fundiendo el gobierno a Milei"

El letrado destacó que el fallo confirma lo que los trabajadores denunciaban desde un principio: “No se trataba de decisiones legales de las autoridades provinciales, sino de una quita arbitraria e ilegítima que golpeó el bolsillo de cada trabajador”.