Jorge Asís sobre la prisión de De Vido: "En el máximo nivel, la justicia argentina es efectista pero injusta"

El escritor Jorge Asís se refirió al caso del exministro de Planificación Federal Julio de Vido, quien se presentó este jueves en los tribunales de Comodor Py para cumplir la pena a 4 años de prisión por la Tragedia de Once, después de que la Corte Suprema dejara firme la sentencia.

"Justicia efectista injusta"

"El mensaje de la prisión de Julio De Vido es ostensiblemente explícito. El ministro del área es siempre culpable de la distracción de cualquier operario distraído que tomó una deplorable copa de más o se desconcentró por pensar en una novia ausente o infiel y no alcanzó a evitar el colapso que produjo una apreciable cantidad de muertos", escribió en una extensa publicación de "X" titulada "Justicia efectista injusta".

"En el máximo nivel, la justicia argentina es efectista pero injusta", recalcó Asís.

"Militante orgullosamente frontal de la escudería peronista"

Para el analista político "no contiene la suficiente magnitud intelectual para diferenciar conceptos tan sutiles como responsabilidad y culpabilidad".

"Significa que, si el ministro de Vido banca por responsable, debe ser invariablemente culpable. Se le adosan entonces las multiplicadas groserías comerciales del peor kirchnerismo que brindan sustento a la frase ´la corrupción mata´".

"Para colmo se trata de un militante orgullosamente frontal de la escudería peronista que es cotidianamente torpedeada por las miserables cuestiones coyunturales que posibilitan la añorada aniquilación", concluyó Asís.

De Vido fue condenado como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en el marco de la denominada Tragedia de Once.