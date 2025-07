Julián Domínguez: "Es un gobierno extremadamente porteño, no conoce la realidad productiva del país"

Perfil Redacción NEA

El exministro de Agricultura, Julián Domínguez, aseguró que el gobierno de Javier Milei "es extremadamente porteño" y que "no conoce la realidad productiva del país".

Senador salteño sobre el estado de las rutas y vecinos "tapando agujeros": "Le hice 15 intimaciones al Presidente"

"No conocen la realidad productiva del país"

"Se está destruyendo la producción. El sector agropecuario tiene precios más bajos que hace un año, hace dos años, con costos fijos que volaron, particularmente el combustible, la energía, la logística, tiene el mismo modelo de retenciones", explicó en declaraciones a Radio Splendid.

"No conocen la realidad productiva del país, la realidad productiva del país no es la macro de la economía. La gente está pasando hambre, no es joda. Los abuelos no tienen los medicamentos, no es joda; la gente no puede pagar la luz, no puede pagar el gas", aseveró.

"Yo lo vivo en mi pueblo, en Chacabuco. Convivimos con este problema y cada vez es más la población que tiene este problema. La característica de la Argentina esque siempre fuimos una clase media con aspiración. El que estaba abajo quiere ser clase media, el que es clase media quiere ser un poquito más", ejemplificó Domínguez.

Recalde sobre la moratoria para los jubilados: “Es una falacia decir que es un beneficio para alguien que no trabajó”

Senado

“Me parece muy grave para el funcionamiento republicano institucional de la Nación que el presidente se refiera de la manera que se refirió a la vicepresidenta porque lo que está mutilándose es su propia capacidad de gestión en los temas que a él le importan", sostuvo el expresidente de la Cámara de Diputados.

Y luego graficó: "Es como pegarse un tiro en el pie, desde la formalidad institucional desde el funcionamiento orgánico y arquitectónico de la institucionalidad del sistema democrático”.

Para Domínguez en el Gobierno hay "una incapacidad política muy grande". “Están violando todas las instituciones y están pretendiendo crear una voluntad superior a la institucionalidad de la República, somos una república”, advirtió.