La definición de la Fórmula 1 al rojo vivo: qué necesitan Norris, Verstappen y Piastri para ser campeones

La definición del campeonato de Fórmula 1 quedó completamente abierta tras el Gran Premio de Qatar, donde Max Verstappen logró una victoria clave que lo reposicionó en la pelea. La irregular performance de Lando Norris y la solidez de Oscar Piastri dejaron un cierre de temporada con un suspenso pocas veces visto: tres candidatos reales al título separados por apenas 16 puntos a una sola carrera del final.

El británico Norris, líder con 408 puntos, llega con mínima ventaja, pero bajo presión tras quedar cuarto en Qatar por errores de estrategia de McLaren y una normativa que obligó a dos paradas por el límite de 25 vueltas por neumático. El neerlandés Verstappen, con 396 puntos, recortó distancia y se ubicó segundo tras una actuación dominante. A solo cuatro puntos del piloto de Red Bull aparece Piastri, que terminó escolta y mantiene chances matemáticas.

El GP de Abu Dhabi, programado para el 7 de diciembre, definirá una de las temporadas más intensas de los últimos años.

QUÉ NECESITA CADA UNO PARA SER CAMPEÓN

Lando Norris: el piloto de McLaren depende de sí mismo: cualquier resultado en el que termine por delante de Verstappen y Piastri lo consagra. Si los tres abandonan, también será campeón.

Max Verstappen: el tetracampeón (2021–2024) debe ganar y esperar que Norris finalice cuarto o peor. También será campeón si logra sumar 13 puntos más que su rival directo. En caso de empate, lo favorece el criterio de desempate por mayor cantidad de victorias.

Oscar Piastri: el australiano necesita un escenario más complejo: ganar y que Norris termine sexto o peor. Con 392 puntos, es el que llega más ajustado en la matemática.

El contexto que encendió el campeonato



La carrera de Qatar estuvo marcada por un factor decisivo: la limitación del uso de neumáticos obligó a estrategias más arriesgadas. Mientras Red Bull logró sacar provecho de la normativa, McLaren mostró falencias en los pit stops. Verstappen dominó con más de 12 segundos de ventaja y subió al segundo puesto del campeonato, dejando todo servido para un cierre emotivo.

