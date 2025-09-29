Lavado III: comienza el juicio a la familia Hipperdinger, acusada de crear una fortuna con fondos públicos

La causa conocida como “Lavado III”, considerada una de las más importantes de los últimos años por el volumen de dinero involucrado y la cantidad de imputados, comenzará su juicio oral y público el 3 de octubre en el Tribunal Oral Federal de Resistencia. En el banquillo estarán José Héctor Hipperdinger, exsecretario de Gobierno de Villa Río Bermejito, junto a su familia y círculo cercano, acusados de montar una red criminal que desvió fondos públicos destinados a viviendas sociales para adquirir autos de lujo, conformar empresas y acumular una fortuna familiar.

En la antesala del debate, el Tribunal rechazó un planteo presentado por la Unidad de Información Financiera (UIF), que había solicitado participar de forma virtual por cuestiones logísticas y económicas, su sede se encuentra en Salta, a más de 800 kilómetros de Resistencia. El TOF, integrado por los jueces Fabián Gustavo Cardozo y Juan Manuel Iglesias, sostuvo que la presencialidad es “fundamental para garantizar el desarrollo normal del proceso” en una causa compleja, con múltiples imputados y abundante prueba documental.

Los magistrados también remarcaron que, en juicios anteriores, la virtualidad provocó interrupciones de audio, fallas de conexión y demoras, por lo que resolvieron que todas las partes deberán asistir personalmente a las audiencias.

“Lavado III”: millones desviados, empresas pantalla y autos de alta gama

La investigación judicial expuso el funcionamiento de una asociación ilícita que habría operado durante años en Villa Río Bermejito. Según la acusación, Hipperdinger lideró una organización familiar que, con la colaboración del fallecido exintendente Lorenzo Heffner, desvió millones de pesos del Estado que estaban destinados a la construcción de viviendas sociales.

En el proceso también están imputados Adrián Hipperdinger, exasesor legal del Concejo y presidente de la Federación de Cooperativas del Impenetrable; sus hijas Silvia y Adriana; su esposa Rosana Giménez, expresidenta del Concejo; su primo Rolando Hipperdinger; su sobrino David Lescano; y su cuñada Nancy Giménez, exesposa de Heffner.

Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron grandes sumas de dinero en efectivo y una flota de vehículos de lujo, entre ellos Mercedes Benz, BMW, Audi, Toyota Hilux y Dodge Journey, muchos de ellos registrados a nombre de sociedades vinculadas al clan, como JERKY S.A.

Cargos gravísimos y penas severas

Los acusados deberán enfrentar una larga lista de delitos, entre ellos asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y lavado de activos agravado por habitualidad, pertenencia a una banda y condición de funcionarios públicos (art. 303).

De acuerdo con la acusación fiscal, José Hipperdinger era el jefe y organizador de la estructura delictiva, mientras que el resto de los imputados participó como coautores, partícipes necesarios o testaferros en las maniobras financieras.

El debate comenzará el 3 de octubre y continuará los días 7, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 28 y 29 de octubre, así como el 4, 5, 11 y 12 de noviembre, en la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia.