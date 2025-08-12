Leandro N.Alem se prepara para recibir el Desafío Misiones de Enduro Clásico

Perfil Redacción NEA

El gobernador Hugo Passalacqua acompañó este martes la presentación de la novena edición de la Trilla de Motociclismo y la quinta fecha del Campeonato Argentino de Enduro Clásico “Desafío Misiones”.

¿Cuándo es el evento?

La competencia tendrá lugar el 16 y 17 de agosto en el Complejo Polideportivo Ricardo Balbín de Leandro N. Alem, con entrada libre y gratuita.

¿Cómo es la propuesta?

El evento incluye más de 80 kilómetros de recorrido por la selva misionera, atravesando las localidades de Alem, Almafuerte y Caá Yarí.

Además “se espera la participación de más de mil motos y una ocupación hotelera cercana al 100% en la zona”.

¿Quién lo organiza?

La organización está a cargo de la Asociación Civil La Piara, con actividades deportivas, recreativas y shows en vivo durante todo el fin de semana.

¿Cuál es el impacto turístico?

“El turismo se compone básicamente de dos cuestiones, al menos en la provincia de Misiones. Una es su belleza natural. La otra es su belleza humana: la capacidad humana de trabajo, de hospitalidad, de calidez que tiene el pueblo misionero”, sostuvo el gobernador Passalacqua.

“Yo sé lo importante de esta trilla. ¿Pero saben qué es más importante? La voluntad que pone todo ese grupo humano es enorme. Sobre todo, el trabajo de los organizadores en hacer que la gente la pase bien”, agregó.

¿Cuál es el impacto en la economía?

“No es solamente la economía de Leandro N. Alem la que tiene el impacto positivo de esta movida, ni siquiera la zona, es toda la provincia. Es dinero que se inyecta en la provincia y se traduce en empleo, en bienestar, en que la gente esté un poquito más feliz cada día”, aseguró.

¿Cuál es la programación del evento?

*Viernes 15 de agosto*

-14:00 – Apertura del predio para llegada de pilotos y equipos

*Sábado 16 de agosto*

-08:00 – Apertura del predio para llegada de pilotos y equipos

-08:30 – Inscripción pilotos carrera y trilla + entrega de kits

-11:00 a 14:00 – Pruebas para los pilotos del “Desafío Misiones” – Circuito La Manada

-14:00 – Inscripción “Mini Trilla”

-15:00 – Largada “Mini Trilla”

-17:00 – Entrega de medallas y sorteo Mini Trilla

-17:30 – Charla de seguridad vial

-19:00 – Prólogo (Desafío Misiones)

-21:30 – Show de Cristian y La Ruta

-00:00 – Cierre del predio

*Domingo 17 de agosto*

-05:00 – Apertura del predio

-05:30 – Inscripción trilleros

-06:00 – Desayuno

-06:30 a 07:00 – Parque cerrado (Desafío Misiones)

-07:00 – Salida hacia el enlace los pilotos del Desafío Misiones

-07:30 – Largada de la carrera “Desafío Misiones” – Escuela 206

-08:30 – Largada de la trilla

-14:00 – Entrega de premios del “Desafío Misiones”

-15:00 – Sorteo de la trilla

-18:00 – Cierre del predio

Para más información sobre el cronograma del evento, se puede consultar en la cuenta de Instagram de la Asociación La Piara: @lapiaratrillerosalem





