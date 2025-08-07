Misiones: San Vicente se prepara para la 18° edición del Jeep Fest Argentina 2025

Perfil Redacción NEA

El gobernador Hugo Passalacqua participó este jueves del lanzamiento oficial del Jeep Fest Argentina 2025, informó el Gobierno de Misiones.

La presentación se realizó en la Cascada de la Costanera de Posadas e incluyó una exposición de vehículos en el marco de un evento que ya es marca registrada en el calendario del off-road regional.

La 18° edición del tradicional encuentro se desarrollará del miércoles 13 al domingo 17 de agosto en el predio del Automotokart Club de San Vicente.

Jeep Fest Argentina 2025

El Jeep Fest Argentina 2025 reunirá este año a más de 400 jeeps provenientes de toda la Argentina, así como de Brasil, Paraguay y Chile.

“Es una fiesta alucinante, que te llena de adrenalina y te hace sentir vivo. Realmente felicito al equipo de Automotokart por la organización y al Municipio porque sé que detrás de esto hay mucho trabajo en conjunto”, expresó Passalacqua.

“Este tipo de eventos no se hacen por generación espontánea, hay realmente mucho esfuerzo detrás. Además sostener durante casi 20 años este evento es un esfuerzo que merece el agradecimiento y el aplauso de todos los misioneros”, agregó.

Y luego recordó: “La última vez que fui me impresionó ver la cantidad de visitantes y competidores brasileños y de otros países que hay. Todo ese dinero que entra a partir de este evento de turismo deportivo, no entra solo a San Vicente, su hotelería o su gastronomía, sino que se derrama en toda la provincia”.

“Por eso uno toma con tanta felicidad eventos de esta magnitud, porque los recursos económicos después circulan por la provincia”, destacó.

“Misiones es fierrera”

“La economía de Misiones da un pasito adelante con el turismo deportivo porque además de inyectar dinero en un momento de crisis también genera puestos de trabajo, y eso no es poco”, valoró el gobernador.

“Misiones es fierrera y San Vicente en particular lo es aún más”, afirmó al tiempo que animó a todos a disfrutar de este evento que como todos los años es una “gran fiesta para toda la familia”, concluyó.