Misiones: el Gobierno logró la prórroga del régimen que permite compatibiizar programas sociales con trabajo formal

El Gobierno Nacional oficializó este jueves la prórroga por un año del régimen que permite la compatibilidad entre programas sociales y empleo registrado en el sector rural, extendiendo su vigencia hasta el 1° de septiembre de 2026.

“La medida se concretó tras las gestiones impulsadas por el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, quien remitió una nota formal solicitando la continuidad del beneficio, destacando su importancia para las economías regionales”, indica un comunicado oficial.

En la solicitud el mandatario misionero señaló que, “la prórroga del Decreto reconocería la importancia de los trabajadores temporarios y estacionales, que motorizan las economías regionales en las provincias y su renovación es estratégica para promover el trabajo registrado y de calidad con inclusión social en toda la República Argentina, y en Misiones nos afecta directamente”.

“Herramienta clave”

El Gobierno de Misiones explicó que “la continuidad del régimen permitirá sostener una herramienta clave para promover la formalización laboral, proteger el ingreso de los trabajadores rurales y brindar previsibilidad productiva durante los períodos de cosecha”.

Passalacqua confirmó la medida en una publicación de la red social “X”.