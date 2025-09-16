Misiones: Passalacqua lanzó "Ahora Remedios" para jubilados y pensionados

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, presentó este martes oficialmente “Ahora Remedios”, una iniciativa destinada a acompañar a jubilados, pensionados y retirados de la provincia en la compra de medicamentos.

Cuándo estará vigente el “Ahora Remedios”

El programa estará vigente desde el viernes 24 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2025.

Qué beneficios ofrece el “Ahora Remedios”

El plan ofrece un reintegro del 15% en las compras realizadas con tarjeta de débito en farmacias adheridas, tanto para medicamentos adquiridos con cobertura de obras sociales como de manera particular. El tope de la devolución será de $42.000 por tarjeta y por comercio.

Qué dijo Passalacqua

“Durante este último año hemos llevado adelante una política silenciosa, tal vez poco visible, pero muy concreta para quienes la reciben: nuestros jubilados y pensionados. Siempre que hubo incrementos salariales en el sector público, ellos recibieron puntos adicionales para mejorar su situación de ingresos. No lo hicimos como bandera, pero fue una política consistente de cuidado a quienes más lo necesitan”, sostuvo Passalacqua.

“Sin entrar en comparaciones o fricción con lo que hace el Gobierno nacional, con mucho esfuerzo y como podemos, venimos sosteniendo una política consistente con respecto al crecimiento de los ingresos de los sectores jubilados de la provincia. En ese concepto de protección y de cuidado a quienes más lo necesitan se marca este programa Ahora”, agregó.

“Yo amo todos los Ahora porque son una solución concreta, rápida y efectiva para miles de familias misioneras. Pero este programa tiene para mí un cariño muy especial, porque apunta a un sector que merece todo nuestro reconocimiento”, concluyó.

Cómo pueden participar las farmacias

Las farmacias interesadas en participar podrán adherirse hasta el 5 de octubre a través del sitio oficial ahora.misiones.gob.ar

Así quedarán habilitadas para operar desde el inicio del programa, el 24 de octubre.