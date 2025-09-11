Multa millonaria en Corrientes: sancionan a un banco con $1,47 millones por incumplir una orden judicial

Un tribunal laboral de Corrientes impuso una multa millonaria a un banco por su renuencia a cumplir con una orden judicial. El Juzgado Laboral N.° 2, a cargo del doctor Héctor Rodrigo Orrantía, sancionó al BBVA Banco Francés a pagar $1.472.825,71 por ignorar en repetidas ocasiones una orden de embargo de una cuenta, destinada a la ejecución de honorarios profesionales.

La orden judicial se había dictado en junio de 2020, pero el banco incurrió en incumplimientos en al menos seis oportunidades durante un lapso de cinco años. Los honorarios profesionales tienen, por ley, carácter de crédito alimentario.

La falta que llevó a la sanción millonaria

Ante la falta de respuesta, el banco pretendió excusarse argumentando que, dada la "enorme envergadura" de la entidad, no se podían comparar sus operaciones con las de un "kiosco". En su fallo, el juez rechazó de plano este argumento, afirmando que, por el contrario, la magnitud de la entidad le impone “una mayor diligencia” en sus operaciones.

La sanción se basó en el concepto de astreintes, multas de carácter coercitivo que buscan asegurar el cumplimiento de las decisiones judiciales. Aunque el monto originalmente reclamado por los abogados ascendía a casi $4,9 millones, el juez resolvió reducirlo al 30%, fijándolo en $1,47 millones.

El magistrado consideró que una sanción mayor resultaría desproporcionada en comparación con el monto de los honorarios originales que se reclamaban ($24.255,36).

Un fallo que condena al gerente y deja un precedente

El fallo del Juzgado Laboral N.° 2 también condenó solidariamente al gerente de la sucursal por su negligencia al no haber informado la identidad del responsable de ejecutar el embargo.

La decisión, que no fue apelada por la entidad financiera, advierte sobre la obligatoriedad de cumplir las órdenes judiciales y la improcedencia de excusarse en razones burocráticas, sobre todo cuando están en juego razones alimentarias como los honorarios profesionales. El banco depositó la suma en el plazo establecido por la Justicia.