Narcotráfico en Chaco: el único miembro del Clan Sosa con condena firme denunció “abandono” en la U7

Lucas Matías Sosa, condenado a siete años de prisión por lavado de dinero vinculado al narcotráfico, presentó un habeas corpus correctivo en el que denuncia la interrupción de su tratamiento psiquiátrico en la Unidad Penal N.º 7 de Resistencia. La Cámara Federal de Apelaciones hizo lugar parcialmente a su planteo y ordenó la realización de una audiencia oral urgente.

El detenido, integrante del conocido Clan Sosa de Presidencia Roque Sáenz Peña, aseguró que padece insomnio, estrés y otras afecciones emocionales, y que en la U7 se le suspendió de manera arbitraria el tratamiento que venía recibiendo. Según su presentación, solo se le suministró medicación durante unos días y no fue evaluado por profesionales de salud mental, limitándose la atención a analgésicos que, según alega, no tolera.

El hábeas corpus había sido rechazado por el Juzgado Federal N.º 1, bajo el argumento de que no se constataba un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención. Entre los fundamentos, se citaban informes médicos que descartaban signos de psicosis y cuestionaban antecedentes de consumo irregular de psicofármacos.

Sin embargo, la Cámara Federal cuestionó que el juzgado no haya cumplido con los pasos establecidos por la Ley 23.098, al omitir la audiencia oral obligatoria y no garantizar la participación del abogado defensor. Por mayoría, el tribunal ordenó que se convoque de forma urgente a esa instancia, aclarando que la medida no implica un aval al reclamo de fondo, pero sí busca asegurar el debido proceso.

Una estructura criminal con base en Sáenz Peña

Lucas Sosa fue condenado en diciembre de 2024 por integrar una organización dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico. El proceso judicial incluyó más de tres años de escuchas telefónicas, análisis patrimoniales y 23 allanamientos simultáneos en distintas localidades del Chaco.

Según determinó el Tribunal Oral Federal de Resistencia, el Clan Sosa operaba mediante la compra y venta de vehículos, inmuebles y locales comerciales, utilizando fondos de origen ilícito. Lucas fue uno de los pocos detenidos tras los operativos y, al día de hoy, es el único miembro de la organización con condena firme.