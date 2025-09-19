Ordenan detener a un hombre en Goya condenado por privar ilegítimamente de la libertad a su hija

La Justicia de Corrientes tomó una drástica medida en un caso de violencia de género. En la jornada de hoy, jueves 18 de septiembre, el juez de Juicio Unipersonal de Goya, doctor Ricardo Diego Carbajal, ordenó la inmediata detención y prisión preventiva de Renzo Ruiz Díaz. La resolución, a instancia de una audiencia requerida por el Ministerio Público Fiscal ejercido por el doctor Francisco Arrúe, revoca el arresto domiciliario que gozaba el condenado.

Condenado por un delito de violencia de género

Ruiz Díaz está condenado como reincidente, en un fallo emitido el 26 de junio de 2025, a cinco años de prisión efectiva por ser considerado "autor material penalmente responsable del delito de "privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia en un contexto de violencia de género". La víctima fue su hija de 18 años.

La sentencia, que se encuentra actualmente en trámite de recurso de casación ante el STJ local, también había declarado la reincidencia del acusado y le había revocado una libertad condicional anterior.

La revocación de la prisión domiciliaria

Hasta la fecha, Ruiz Díaz se encontraba bajo prisión domiciliaria y monitoreo electrónico. Sin embargo, con la nueva disposición del juez Carbajal, el condenado quedó alojado en dependencias y a disposición del Servicio Penitenciario Provincial. Permanecerá allí hasta que la sentencia condenatoria quede firme.

La decisión del juez de revocar el beneficio del arresto domiciliario subraya la gravedad de la conducta delictiva y la necesidad de asegurar el cumplimiento de la condena, en línea con la postura del Ministerio Público Fiscal de reforzar la seguridad y el respeto a la ley en casos de violencia de género.

La Justicia avanza en la protección de las víctimas

La medida judicial demuestra la firmeza del sistema de justicia de Goya en la protección de los derechos de las víctimas y en la aplicación rigurosa de la ley en casos de violencia de género. La decisión de revocar el arresto domiciliario y ordenar la prisión preventiva de un condenado con antecedentes envía una clara señal sobre el compromiso de las autoridades de asegurar que este tipo de delitos no queden impunes y que los agresores cumplan sus condenas de manera efectiva.