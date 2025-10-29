Para Tullio el escrutinio provisorio con la BUP fue "muy bueno"

El extitular de la Dirección Nacional Electoral, Alejandro Tullio, explicó este miércoles que se debe esperar el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas porque “el recuento provisorio no siempre es completo”.

Además estimó que en esta oportunidad con la Boleta Única en Papel (BUP) el recuento “fue muy bueno”.

“En provincias donde el resultado es muy ajustado la diferencia del recuento provisorio podría cambiar”, agregó en declaraciones a Radio Rivadavia publicadas por NA.

“En algunas provincias faltan contar unas diez mesas, en otras unas 100 mesas, el porcentaje (del recuento provisorio) nunca llega al 100% de las mesas por distintos motivos”, detalló el exfuncionario.

“Votos recurridos”

Tullio señaló que la diferencia suele estar "en los votos recurridos", que “se dejan para que la justicia los determine”, pero puntualizó que “cuatro o cinco votos por mesa en una provincia que tiene 2.000 mesas se convierten en unos 10.000 votos, que no alteran las proporciones, pero sí el número final” de votos



“Por eso el recuento definitivo siempre tiene un número de votos mayor que el recuento provisorio. En provincias donde el resultado es muy ajustado, esa diferencia podría cambiar”, pero aclaró que por lo genera los votos recurridos “se comportan exactamente igual que el resto y no alteran las proporciones”.

Por último recalcó que “el escrutinio provisional no es completo”.