Peregrinación a Itatí: polémica por el cobro para ingresar a la ciudad y fuerte operativo policial

Con la expectativa de una masiva concurrencia, miles de fieles se preparan para la 46° Peregrinación Juvenil del NEA a la Basílica de Nuestra Señora de Itatí este sábado 27 y domingo 28 de septiembre de 2025. En medio de los preparativos, la Pastoral de Juventud advirtió sobre la posibilidad de que el Municipio de Itatí cobre un canon a los vehículos que ingresen a la localidad.

El cobro de un canon y la polémica

Según la ordenanza municipal 03/2025, el Municipio podría cobrar los siguientes aranceles para el acceso a la ciudad:

Autos particulares : $5.000

Colectivos y camiones : $30.000

Minibuses: $10.000 (residentes) y $20.000 (no residentes)

La medida generó polémica, ya que muchos peregrinos se trasladan en vehículos y la implementación del canon podría afectar la participación en el evento religioso.

El operativo de seguridad por la peregrinación

De forma paralela, el Ministerio de Seguridad de la provincia, junto con la Policía de Corrientes, dispuso un importante operativo de seguridad que se llevará a cabo durante los días 27 y 28 de septiembre. El plan busca garantizar la seguridad de los peregrinos que se desplazarán por la Ruta Nacional 12, así como la del público en la localidad de Itatí.

El operativo contará con una distribución estratégica de efectivos policiales, móviles y el uso de drones de seguridad para el monitoreo y control durante el desplazamiento de la peregrinación. Además, la Policía de Corrientes coordinará acciones con fuerzas nacionales (como Gendarmería) y otras instituciones involucradas (Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Cruz Roja, Salud Pública).

Desvíos vehiculares en la Ruta 12

Para evitar congestionamientos y resguardar la integridad de los peregrinos, se dispuso el desvío de la circulación de vehículos en la Ruta Nacional 12 en varios tramos.

Camiones de más de 3.500 kg : Deberán utilizar la Ruta Nacional 118 desde la medianoche del 27 de septiembre hasta las 19:00 del 28.

Vehículos de menor porte : Deberán tomar vías alternativas a excepción de aquellos con domicilio en la zona, desde la medianoche del 27 de septiembre hasta las 17:00 del 28.

Camiones que ingresan por el Puente Chaco-Corrientes: Serán redireccionados por la Ruta Nacional 118, tras cruzar la ciudad de Corrientes.

Para quienes viajen desde provincias vecinas como Chaco, Formosa, Misiones y Entre Ríos, se coordinarán acciones para que se les informe sobre el operativo al momento de ingresar a Corrientes.

Recomendaciones para peregrinos y conductores

Se recomienda a los peregrinos y conductores tomar las precauciones necesarias, planificar sus trayectos con anticipación y respetar las indicaciones de las autoridades.

El uso de las vías alternativas será fundamental para evitar mayores complicaciones en el tránsito y garantizar la seguridad de todos los participantes de la 46° Peregrinación Juvenil del NEA.