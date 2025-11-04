Plus unificado Corrientes: Gustavo Valdés confirmó el pago del adicional mensual de $110 mil

El gobernador Gustavo Valdés confirmó el cronograma de pago del Adicional Remunerativo Mensual (plus unificado) correspondiente a noviembre, que se liquidará a partir de este jueves 6 y se extenderá hasta el miércoles 12.

Valdés celebró la designación de Santilli como ministro del Interior y pidió "profundizar" el diálogo con las provincias

El beneficio asciende a $110.000 por agente y está destinado a todo el personal de la Administración Pública Provincial, incluyendo activos, jubilados y pensionados.

Según informó el mandatario a través de sus redes sociales, el Gobierno de Corrientes volcará al mercado local más de $9.335 millones en concepto de este pago extraordinario.

Cronograma de pago del plus unificado de noviembre

La liquidación comenzará este jueves 6, día en que cobrarán los agentes con Documento Nacional de Identidad finalizados en 0 y 1.

El viernes 7 será el turno de los beneficiarios con DNI terminados en 2 y 3.

El pago se retomará el lunes 10 para aquellos documentos que finalizan en 4 y 5. Es importante destacar que los haberes para este tramo estarán disponibles para su extracción en cajeros automáticos desde el sábado 8.

Finalmente, el martes 11 se pagará el tramo de documentos terminados en 6 y 7, y el cronograma del Adicional Remunerativo Mensual de noviembre terminará el miércoles 12, jornada de pago para los agentes con DNI finalizados en 8 y 9.