Sueldos en Corrientes: el cronograma de noviembre se paga por terminación de DNI

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, confirmó el cronograma de pago del sueldo de noviembre para todos los agentes de la administración pública provincial, activos, jubilados y pensionados. El beneficio se liquidará en cuatro tramos a partir del próximo martes 25 de noviembre.
La liquidación de los haberes de noviembre representará una inyección económica significativa en la provincia, con una inversión total cercana a los $133.300 millones.
Cronograma de pago de haberes
El pago de sueldos de noviembre se realizará según la terminación del DNI de los beneficiarios, distribuyéndose de la siguiente manera:
Martes 25: documentos finalizados en 0, 1, 2 y 3. Los haberes estarán disponible el viernes 21 en cajeros automáticos.
Miércoles 26: documentos finalizados en 4 y 5.
Jueves 27: documentos finalizados en 6 y 7.
Viernes 28: documentos finalizados en 8 y 9.
Inversión salarial mensual
El Gobierno de Corrientes acumula una inyección cercana a los $133.300 millones en concepto de Ingreso Salarial Mensual. Este monto incluye no solo los haberes, sino también los pluses:
Sueldos: $115 mil millones inyectados.
Plus unificado: $9.400 millones volcados.
Plus de refuerzo: $8.900 millones inyectados.