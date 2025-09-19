Tragedia de Margarita Belén: el jurado declaró culpable a Gallardo por homicidio culposo

El juicio por el siniestro vial ocurrido el 12 de febrero de 2023 en Margarita Belén concluyó con un veredicto que dejó disconformes a los familiares de las tres víctimas. El jurado popular consideró responsable a Matías Alberto Gallardo, pero bajo la figura de homicidio culposo, una calificación mucho más leve que la solicitada por la Fiscalía y la querella.

La resolución fue un contraste con la acusación oficial, que había solicitado homicidio con dolo eventual, convencida de que Gallardo sabía el riesgo de su conducta al manejar de manera imprudente. La decisión del jurado provocó indignación en los allegados de las víctimas, que esperaban una pena ejemplar.

El relato del imputado en la audiencia

Antes de la sentencia, Gallardo pidió hablar ante el tribunal y reconstruyó lo que, según él, ocurrió aquella madrugada. Dijo que había terminado su jornada laboral como jefe de mozos y bartender, y que luego salió con amigos. Relató que pasó por un boliche en Margarita Belén y luego por un kiosco 24 horas, siempre conduciendo él.

Según su testimonio, poco antes del choque detuvo el vehículo para orinar junto a un acompañante y retomó la conducción. Aseguró que entró a la curva a una velocidad que consideraba prudente, pero que no pudo evitar el impacto: “La curva es cerrada, intenté hacer lo posible para no colisionar y no pude. Pasó lo que pasó”, señaló.

Gallardo narró que, tras el siniestro, su auto quedó trabado. Al salir, fue increpado por un joven que le advirtió que había personas atrapadas debajo del vehículo. “Le pedí que me ayudara a levantarlo, pero después me dijeron que había otra persona más y entré en estado de shock. Me fui a la ruta, no podía respirar”, contó.

También recordó cuando vio a una sobreviviente, Malena Mancuello, tirada en el piso: “Fui para preguntarle si estaba bien, pero la gente me corrió y me pidió que me fuera”. Minutos más tarde, fue detenido por la Policía.

Consumo previo y días en detención

El acusado admitió haber tomado cerveza durante la noche, aunque aclaró que luego optó por consumir bebidas energizantes al darse cuenta de que sería él quien manejaría. Reconoció que conocía de vista a las víctimas y habló de la carga emocional que le generó el hecho: “Me cerré en la culpa, no comía, no podía dormir porque pensaba en esas personas y en su familia”.

Incluso mencionó la situación de salud de su madre, que atravesó insuficiencia renal y perdió la vista por diabetes. “Yo quise ser donante, no me importaba cuánto tiempo más iba a estar preso. Gracias a Dios consiguió otro y salió bien de la operación, pero después la diabetes le afectó la vista”, relató.

Las disculpas finales y el veredicto

En su declaración final, Gallardo se dirigió a los familiares: “Yo sé que nada de lo que diga va a devolver a sus seres queridos. Comprendo ese dolor y me pongo en su lugar. Si fuera ustedes, me hubiera gustado que esa persona al menos pidiera perdón. Quiero pedirles disculpas, siempre estuve dispuesto a pagar porque me hago responsable de mis actos”.

Tras los alegatos de la fiscal Noelia Encinas, de la querella y de la defensa, el jurado deliberó durante varias horas. Finalmente, la palabra “culposo” fue la que marcó la sentencia: Matías Gallardo fue hallado culpable de homicidio culposo. La pena exacta será definida por el juez en las próximas audiencias, pero el marco legal prevé una sanción considerablemente menor que la pretendida por la acusación.