Tragedia en Corrientes: murió Diego Robolini, gerente divisional NEA del Banco Macro, tras grave siniestro vial

El sector financiero y empresarial del Nordeste Argentino (NEA) se encuentra de luto tras la confirmación del fallecimiento de Diego Gastón Robolini, gerente divisional NEA del Banco Macro. Robolini murió en las últimas horas a causa de las graves lesiones que sufrió en un accidente de tránsito ocurrido el pasado miércoles sobre la Ruta Nacional 12, en jurisdicción de la localidad correntina de Itatí.

El siniestro vial se registró pasadas las 10 de la mañana en el kilómetro 1123. La camioneta Volkswagen Taos que conducía Robolini, sin acompañantes y con destino a la capital correntina, impactó de forma violenta contra una Toyota Hilux en la que viajaban cuatro personas.

Debido a la extrema gravedad de su cuadro, el directivo bancario había sido trasladado e internado en el hospital Escuela de Corrientes, donde permaneció en estado crítico hasta su deceso el domingo por la tarde.

Cinco heridos y conmoción en la región

El impacto inicial había dejado cinco personas heridas. Además de Robolini, resultaron lesionados el conductor y el acompañante de la camioneta Hilux, quienes también fueron derivados al mismo centro de salud. Las dos menores que viajaban en la Toyota fueron asistidas en el hospital de Itatí, con traumatismos de menor gravedad.

El fallecimiento de Diego Robolini, un ejecutivo con gran trayectoria y referente del sector en el NEA, generó una inmediata ola de condolencias en la región.

La Confederación Económica de Misiones (CEM) confirmó su deceso y expresó públicamente su pesar: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Diego Robolini, gerente divisional NEA del Banco Macro. Rogamos por su eterno descanso. Lo recordaremos por su dedicación y buena predisposición”, precisó la entidad.

Asimismo, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, se mostró consternado y envió sus condolencias a la familia, describiendo a Robolini en sus redes sociales como “un gran amigo de Misiones”.