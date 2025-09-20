Tragedia en el puente Chaco-Corrientes: un hombre murió y el camionero quedó detenido tras el choque en cadena

La tragedia se confirmó en la noche del viernes. A las 22:00, el Hospital Escuela de la ciudad de Corrientes confirmó la muerte de Juan Carlos Pérez, de 57 años, una de las víctimas del grave choque en cadena que afectó el tránsito del puente Chaco-Corrientes por más de nueve horas.

El deceso de Pérez llevó al fiscal en turno de Chaco, Víctor Recio, a ordenar la detención del camionero que protagonizó el siniestro.

La víctima fatal del siniestro

De acuerdo a las fuentes del centro de salud, Juan Carlos Pérez era un hombre domiciliado en el barrio Río Paraná de la capital correntina. Al momento del accidente, circulaba en su motocicleta Zanella ZB negra, cuando fue alcanzado por la colisión masiva que lo dejó debajo de una camioneta en la mitad del viaducto.

El hombre ingresó de urgencia al hospital con politraumatismos graves, donde permaneció varias horas bajo asistencia médica hasta que se produjo su fallecimiento.

El camionero detenido por "homicidio culposo"

Ante la confirmación de la víctima fatal, el fiscal Víctor Recio ordenó la aprehensión del conductor del camión Volvo, identificado como N.R.D. El vehículo de gran porte se habría quedado sin frenos y embistió a los rodados que circulaban por la calzada.

La causa judicial fue caratulada como homicidio culposo en accidente de tránsito. El camionero detenido fue notificado de su situación procesal y trasladado al Departamento de Antecedentes Personales para su identificación, mientras continúa la investigación para determinar las responsabilidades del hecho.