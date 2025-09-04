Valdés y un fuerte mensaje a Nación: "Que Corrientes ponga diputados, no que Buenos Aires lo haga"

Con el envión de un amplio triunfo provincial, el gobernador Gustavo Valdés ya se proyecta de cara a las elecciones nacionales de octubre. En sus declaraciones, el mandatario correntino lanzó una advertencia a las fuerzas nacionales que buscan imponer candidaturas desde la capital, haciendo una implícita referencia a La Libertad Avanza.

"Vamos a tratar de que Corrientes ponga diputados nacionales, no que Buenos Aires ponga diputados nacionales en Corrientes", afirmó Valdés, quien busca defender los intereses provinciales en el Congreso.

Corrientes renueva tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, y el gobernador fue enfático sobre la necesidad de que los legisladores electos respondan a las necesidades de su provincia.

Los candidatos elegidos por la alianza Vamos Corrientes

En este sentido, el mandatario destacó a los candidatos de la lista de Vamos Corrientes: Diógenes González, a quien calificó de "excelente jurista" y con "mucha experiencia", y Práxedes López, la actual ministra de Educación, que ocupa el segundo lugar.

Valdés subrayó que el objetivo de su alianza es enviar a Buenos Aires a "hombres que defienden nuestros intereses", para lograr que Corrientes tenga una mayor inserción en el mapa político nacional y que "no se la vea como aislada".

El triunfo y la bandera de un radicalismo en crecimiento

Consultado sobre la repercusión de su triunfo provincial a nivel nacional, Valdés minimizó su impacto fuera de la provincia. "Las lecturas son dispares, uno lee para un lado, otro lee para otro lado. Lo importante es que la gente ratificó el rumbo de la provincia, así que vamos a seguir trabajando", sostuvo.

Si bien reconoció su cargo como presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) de Corrientes, Valdés afirmó que su principal bandera es la de Vamos Corrientes, una "conjunción de espacios políticos" que trabaja para el desarrollo de la provincia en áreas clave como la salud, la educación y la producción.

La estrategia de Valdés para sumar poder nacional

Las declaraciones de Gustavo Valdés revelan una clara estrategia política: apalancarse en su poder provincial para fortalecer la influencia de Corrientes a nivel nacional.

Al confrontar a los partidos que buscan imponer candidatos, el gobernador se posiciona como un defensor de los intereses locales. Su éxito en las urnas le otorga el capital político para pelear por un espacio en el Congreso y, al mismo tiempo, reafirma su liderazgo en la UCR y su alianza Vamos Corrientes, marcando una hoja de ruta para el futuro de la provincia en el escenario nacional.