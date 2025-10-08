Violento asalto en Comandancia Frías: retuvieron a un hombre durante horas y robaron un tractor

Un violento robo con privación ilegítima de la libertad ocurrió en la localidad de Comandancia Frías, en el departamento General Güemes, cuando un grupo de delincuentes armados ingresó a la vivienda de un trabajador rural, lo retuvo por varias horas y sustrajo un tractor agrícola que estaba bajo su cuidado. El hecho ocurrió el martes cerca de las 18:00, y recién durante la madrugada del miércoles la víctima logró recuperar su libertad.

De acuerdo con el informe policial, el ataque se produjo cuando D.E., de 39 años, fue sorprendido por cuatro hombres que llegaron en un Fiat Cronos oscuro con patente de Santiago del Estero. Los desconocidos irrumpieron en su domicilio y le advirtieron que se llevarían el tractor. El trabajador intentó comunicarse con el propietario del vehículo, pero fue reducido por la fuerza, y los atacantes le arrebataron el celular para impedir que pidiera auxilio.

El hombre permaneció retenido e incomunicado durante más de ocho horas dentro de su casa. Recién cerca de las 02:00 de la madrugada del miércoles, los asaltantes le devolvieron el teléfono y abandonaron el lugar. Para entonces, uno de ellos ya se había llevado el tractor Fiat color naranja, enganchado a un acoplado verde, en dirección norte.

La denuncia activó un operativo policial de urgencia a cargo de la Comisaría de Comandancia Frías con apoyo de agentes de Taco Pozo, que siguieron las huellas del rodado a lo largo de 145 kilómetros. La investigación permitió establecer que el vehículo había cruzado a la provincia vecina y se encontraba en Monte Quemado, Santiago del Estero.

Tras el aviso de las autoridades chaqueñas, efectivos de la policía santiagueña confirmaron que el tractor estaba oculto en una finca rural. Por orden del fiscal Marcelo Oscar Sosa, de la Fiscalía de Investigación Penal de Pompeya, se dispuso una consigna policial en el lugar mientras se esperan nuevas medidas judiciales.

En paralelo, agentes chaqueños permanecen apostados en el límite interprovincial, a la espera de la autorización para recuperar el rodado. Hasta el momento, los delincuentes no fueron identificados y permanecen prófugos, mientras la investigación se centra en determinar su paradero y si cuentan con apoyo logístico en la zona.