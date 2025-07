Walter Ríos cargó contra Ramón Amarilla: “Nos usó como partido y hoy es parte del sistema”

La fractura en la oposición misionera sumó un nuevo capítulo con las declaraciones de Walter Ríos, diputado provincial electo y presidente del partido Por la Vida y los Valores (PVV), quien acusó al ex policía Ramón Amarilla de haber utilizado al espacio político para llegar a la Legislatura y, en paralelo, recuperar su libertad.

“Nos usó como partido”, disparó Ríos en una entrevista televisiva con Canal 4 Posadas, en la que relató que desde el 14 de junio no mantienen ningún tipo de contacto con Amarilla. “La situación de Amarilla nos sorprende. Hicimos todo para que se sume y pueda salir; incluso, fuimos para que firme el escrito por su liberación, pero se negó porque no estaba su abogado presente”, explicó el ex militar. “Hoy, él es parte del sistema que decimos combatir”, sentenció Ríos, quien además justificó la remoción de la lista de las elecciones del 8 de junio de varias figuras cercanas a Amarilla. Esa decisión fue el detonante que hizo estallar la relación.

Acusaciones de malversación y vínculos con el PRO

El líder de PVV también acusó al diputado provincial del PRO, Miguel Núñez, de encabezar un esquema de “recolección de fondos en nombre del partido”, que incluiría una malversación de recursos.

“Es un delito penal, ¿hiciste la denuncia judicial?”, lo interrogó el periodista Alejandro Barrionuevo. “Tenemos todas las pruebas para presentar una denuncia penal en la justicia”, respondió Ríos, dejando abierta la posibilidad de avanzar en el plano judicial.

Además, sugirió que Amarilla estaba al tanto y de acuerdo con la maniobra financiera presuntamente organizada por Núñez. “Si él sigue reuniéndose con esos que sacamos de la lista, entonces él es parte del sistema”, afirmó.

Identidad ideológica y distancia con libertarios y la Renovación

En cuanto al alineamiento ideológico, Ríos marcó distancia con el pensamiento libertario: “Nosotros somos de derecha, no somos libertarios. Somos nacionalistas conservadores de derecha”, precisó.

Asimismo, negó cualquier vínculo con la Renovación: “El único partido que nunca nos abrió la puerta fue la Renovación”, afirmó, aunque reconoció que en 2021 hubo negociaciones con el entonces jefe de Gabinete Ricardo Wellbach, que no prosperaron. “En 2021 y en 2023 trabajamos solos. Siempre nos fue cuesta arriba, porque no estábamos con unos ni con otros”, recordó.

En el cierre de la entrevista, Ríos reconoció que la lista que lo llevó a la Legislatura junto a su esposa Deborah Mangone y la terapeuta del Ministerio de Defensa, Rita Flores, funcionó como “un barrilete traccionado por Amarilla desde su encierro en Cerro Azul”.