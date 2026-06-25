La ciudad de Buenos Aires es una de las grandes capitales culturales de América Latina. Una ciudad que concentra recitales, festivales, gastronomía, teatro, propuestas al aire libre, eventos deportivos y una vida que se extiende mucho más allá del día. Esa vitalidad no es un dato accesorio de la identidad porteña: la noche es uno de los principales activos económicos, culturales y turísticos de Buenos Aires.

Hoy, en ciudades como Nueva York, Ámsterdam o Londres, la noche dejó de ser solamente una franja horaria para convertirse en un frente estratégico de gestión. Las ciudades compiten por atraer visitantes, inversiones, talento, marcas, eventos y nuevas experiencias. Compiten por consolidar una oferta potente, fortalecer sus corredores gastronómicos, activar barrios, ordenar la convivencia y generar las condiciones para que la economía nocturna crezca de manera sostenible.

Buenos Aires tiene con qué dar esa discusión y, además, cuenta con una ventaja singular: una identidad cultural potente, una oferta diversa, un sector privado con capacidad de innovar e invertir y porteños que valoran la noche como parte de su estilo de vida.

La primera encuesta sobre vida nocturna confirma esa percepción: 7 de cada 10 porteños participan de actividades nocturnas todas las semanas; el 77% la vincula con la identidad cultural y el 74% con el bienestar personal.

En términos de infraestructura, la noche porteña se apoya en una red de más de 10.000 establecimientos, entre comercios, espacios culturales, bares, teatros, estadios y circuitos gastronómicos, que generan más de 50.000 puestos de trabajo. Dentro de ese ecosistema, la industria de los eventos ocupa un lugar central: Solo en 2025 se realizaron 780 eventos masivos que convocaron a más de 12,3 millones de personas.

En ese contexto, el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, decidió convertir la nocturnidad en una política pública. Una agenda de esta escala necesita planificación, servicios, orden y una estrategia clara para crecer mejor. También una capacidad de gestión que permita mejorar la convivencia entre quienes trabajan, quienes disfrutan y quienes viven en cada barrio.

Esa es la lógica de Buenos Aires 24 Horas, una política integral de planificación y gestión de la nocturnidad que busca mejorar la vida de la Ciudad entre las 19 y las 6 de la mañana, a partir de tres objetivos centrales: impulsar el desarrollo económico, fortalecer la infraestructura y los servicios públicos, y mejorar la convivencia. Se trata de asumir que la noche se gobierna y que hacerlo bien mejora la vida de las personas, potencia la actividad privada y abre nuevas oportunidades para la Ciudad.

Esa estrategia combina infraestructura, mejoras en los servicios, ordenamiento y articulación público-privada que también se expresa en una agenda de eventos y acciones orientados al desarrollo económico de los distintos sectores productivos.

Corrientes 24H busca revitalizar uno de los corredores más emblemáticos de Buenos Aires y reforzar su identidad cultural, gastronómica y comercial en horario nocturno. Noches BA24, por otro lado, impulsa una programación cada vez más activa en distintos barrios, ampliando la oferta y llevando propuestas a toda la Ciudad, como las Noches en Villa Crespo y Devoto.

También se refleja en iniciativas como Retiro Abierto, que muestra el enorme potencial del Microcentro y de su área de influencia para consolidarse como un nuevo polo de actividad y encuentro.

La estrategia involucra, a su vez, mejoras en los servicios públicos en coordinación con los distintos ministerios del Gobierno: la extensión del horario del subte en jornadas con recitales y grandes eventos, el refuerzo de frecuencias en líneas de colectivos, mejoras en señalización e iluminación, nuevas plazas de estacionamiento y más presencia policial y de agentes de tránsito.

En ese marco, mediante el programa, se profesionalizó un cuerpo de 200 Agentes de Ordenamiento Nocturno para acompañar la dinámica de las zonas de mayor actividad, ordenar flujos, brindar información y articular con comercios, espacios culturales, organizadores y vecinos, consolidando así una noche más cuidada y mejor organizada.

También es importante reconocer que no todos los barrios viven la noche de la misma manera ni enfrentan los mismos desafíos. Palermo, el entorno del Distrito Joven, el eje Corrientes-Microcentro, Villa Crespo, Chacarita, Caballito, Devoto o Belgrano-Núñez forman parte de una cartografía nocturna cada vez más dinámica, con perfiles distintos, demandas específicas y oportunidades concretas de desarrollo. Gestionar la noche también es reconocer esa diversidad y diseñar respuestas a escala de cada zona.

Nada de esto sería posible sin diálogo con el sector privado, que es el gran motor de esta agenda. La economía nocturna se construye todos los días a partir del trabajo de productores, gastronómicos, comerciantes, empresarios, artistas, marcas y emprendedores que invierten, innovan y generan empleo.

El rol del Estado es impulsar reglas claras, previsibilidad y espacios de trabajo conjunto para potenciar la inversión y fortalecer una actividad que ya es central para Buenos Aires.

La noche forma parte de aquello que hace única a la Ciudad, pero también de una industria con enorme potencial para el futuro. Nuestra tarea es transformar ese capital en una política de desarrollo: ordenarlo, expandirlo, hacerlo más accesible, más equilibrado y más potente. Cuando Buenos Aires extiende su noche, amplía sus oportunidades, fortalece su economía y proyecta una Ciudad más activa, más atractiva y mejor preparada para crecer.

*Subsecretaria de Posicionamiento y Gestión de Eventos de la Ciudad de Buenos Aires

