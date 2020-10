Los psicopedagogos, ¿qué hacemos en estos tiempos de pandemia?

Lic. María Vites *

Debido a este contexto particular que se vive por la pandemia, la casa se transformó en el centro del aprendizaje ya que los niños y adolescentes no pueden concurrir a sus Instituciones Educativas. Es un momento muy especial, ya que no pueden interactuar ni vincularse de manera presencial con sus pares, maestros, profesores. No pueden jugar en las horas de los recreos, ni aprender en el aula todos juntos. Y si bien la tecnología intenta suplir esta carencia no es lo mismo.

Los psicopedagogos trabajamos con los sujetos en situación de aprendizaje en todas las edades de la vida, tanto: niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Los acompañamos en sus aprendizajes y los ayudamos a superar las dificultades que se puedan presentar, hoy más que nunca, el valor de acompañar, de detectar y ver los posibles teman que están relacionados al aprender, es sumamente importante

Durante este tiempo de pandemia los psicopedagogos seguimos trabajando, brindando apoyo y asesoramiento a los niños, niñas, adolescentes y a sus familias de manera online. Asimismo, seguimos trabajando con los docentes brindando la ayuda necesaria en lo que respecta a la inclusión de los alumnos con diversas problemáticas o como facilitar, que sigan con sus aprendizajes y no quieran abandonar a pesar del cansancio o del desgano.

La educación virtual, más allá de la pandemia

A los padres es importante brindarles herramientas para que puedan realizar cronogramas de actividades. Que puedan armar rutinas para que sus hijos se sientan contenidos y puedan continuar con sus procesos de aprendizaje. Es importante en las rutinas desarrollar actividades de autonomía y deben ser flexibles, donde haya tiempo para: jugar, leer, usar la tecnología y ocio para no hacer nada. Cada familia se organizará según sus propios recursos y modalidad. Se debe priorizar un espacio libre de distractores donde los niños y adolescentes puedan realizar las clases online y las actividades que envían sus docentes.

Es necesario mantener un horario de estudio ya que cuando los chicos y adolescentes están tanto tiempo en casa lo pueden ver como vacaciones, pero no lo son y esto los padres lo deben conversar con sus hijos. Por supuesto que deben tener momentos de descanso, distracción y recreación para alejarse de lo académico y estar mejor dispuestos para las actividades escolares. Además, dejar espacio libre es muy útil para el aprendizaje.

Con los niños y adolescentes los psicopedagogos nos comunicamos y les brindamos herramientas para el juego virtual y de construcción. Es importante darles propuestas que incluyan las tecnologías como por ejemplo investigar por chat o video conferencias. Podemos aprovechar la gran cantidad de video juegos con propuestas pedagógicas que existen, como por ejemplo: Juegos de razonamiento lógico, de cálculo, de percepción visual, de rapidez mental. Vamos a jugar, a interactuar y los estamos ayudando en sus procesos de aprendizaje.

Existen también muchos portales gratuitos que han liberado sus contenidos con audio cuentos, libros electrónicos y actividades que representan un gran recurso para estimular habilidades cognitivas según edades e intereses.

Chicos en casa: cinco cosas a evitar en las clases virtuales

Con respecto a los adolescentes sabemos que están conectados al celular. Hay que ser flexibles y habilitarles más tiempo frente a las pantallas. Esto también se da en los niños, lo importante es compartir su uso, tanto en la casa como en las clases virtuales, ya que puede servir para conocer más aplicaciones que ellos usan y utilizarlas en las actividades escolares.

Si bien los docentes mantienen clases virtuales y envían las actividades son los padres los que en el hogar asumen ese rol. Esos cambios no deben pensarse como algo negativo hay que ver cómo y qué se le enseña a los chicos ahora que están más tiempo en casa. Nos encontramos ante esta nueva situación y modalidad de enseñanza-aprendizaje, por lo que se debe tener paciencia, saber que tanto los adultos como los niños y adolescentes están sufriendo estos cambios y por lo tanto, es necesario un período de preparación de las actividades escolares que van a realizar.

En este contexto, para ayudar a comprender esta nueva temporalidad y muy especialmente con los niños y adolescentes, se considera muy importante que haya palabras que aporten calma brindando a toda la familia una oportunidad de fortalecer vínculos, permitiendo favorecer la comunicación y la expresión de las emociones.

Permanecer en el hogar es una oportunidad para reconectarse entre los miembros de la familia, descubrir pasatiempos y actividades para realizar juntos, comunicarse a través de video llamadas, fotos y videos. Todo ayuda al sostén psíquico y para tener un sentido de pertenencia.

*Directora de la carrera de Psicopedagogía, de la USAL