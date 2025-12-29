Alquilar herramientas en vez de comprarlas

En un escenario económico marcado por la necesidad de reducir costos fijos, mejorar la eficiencia y minimizar riesgos, los modelos de negocio flexibles vuelven a ocupar un lugar central en la agenda emprendedora. En ese contexto, el alquiler de herramientas y equipos para la construcción aparece como una alternativa concreta dentro de un sector que combina demanda sostenida, baja inversión inicial y capacidad de adaptación a distintos ciclos económicos.

Lejos de tratarse de una tendencia coyuntural, el crecimiento del rental forma parte de un proceso más amplio que atraviesa a la industria de la construcción en la región. Estudios de consultoras internacionales como Grand View Research y Reports & Data coinciden en proyectar un crecimiento sostenido del mercado latinoamericano de alquiler de equipos, con tasas anuales que oscilan entre el 5% y el 6% hacia la próxima década. A esta mirada se suma Cognitive Market Research, que confirma un avance constante del segmento, especialmente en herramientas eléctricas de uso profesional.

Tras un año irregular, la construcción encara 2026 con expectativas moderadas

Detrás de estas cifras hay un cambio estructural en la forma de construir. La expansión de la construcción liviana —caracterizada por obras más rápidas, sistemas modulares y plazos de ejecución acotados— impulsa una lógica de uso intensivo pero temporal de herramientas. En este esquema, alquilar resulta más eficiente que comprar: permite acceder a equipamiento profesional por períodos breves, ajustar recursos según la escala de cada obra y evitar la inmovilización de capital en activos que pierden valor con rapidez.

En economías atravesadas por la inflación y la volatilidad de costos, esta flexibilidad se vuelve un factor clave. Para pymes constructoras, contratistas y trabajadores independientes, el alquiler facilita la planificación financiera, reduce el impacto de la depreciación y permite escalar o desacelerar operaciones sin comprometer la estructura del negocio. No es casual que cámaras sectoriales como CAMARCO destaquen el rol del rental como herramienta para mejorar la eficiencia operativa en un contexto desafiante.

Desde el punto de vista emprendedor, el modelo presenta atributos que explican su atractivo. Requiere una inversión inicial relativamente menor en comparación con otros rubros de la construcción, genera ingresos recurrentes a partir de la rotación de activos y atiende una demanda amplia que incluye desde profesionales hasta usuarios particulares. Además, se integra de manera natural con el crecimiento de la construcción liviana, donde la renta diaria o semanal se adapta mejor a los ritmos actuales de obra.

El ecosistema del alquiler se apoya en una combinación de oferta diversificada —herramientas pequeñas, equipos medianos y, en algunos casos, maquinaria de mayor porte—, canales físicos y digitales, y servicios asociados como mantenimiento, logística, seguros y asistencia técnica. La posibilidad de aplicar esquemas de precios flexibles según tipo de equipo y duración permite, además, testear la demanda con menor exposición al riesgo.

A este panorama se suma un aspecto cada vez más valorado: la sustentabilidad. El alquiler promueve un uso más eficiente de los recursos, extiende la vida útil de los equipos y reduce la necesidad de fabricar nuevas herramientas, alineándose con principios de economía circular en un sector históricamente intensivo en materiales.

La consolidación del rental a escala global, reflejada en procesos de fusiones y adquisiciones durante los últimos años, confirma que se trata de un modelo con proyección.

Pero esa maduración no excluye a los actores locales: por el contrario, valida un esquema que puede escalar desde emprendimientos de cercanía, con conocimiento del territorio y vínculos con la economía real.

En tiempos de ajuste, emprender no pasa solo por resistir, sino por encontrar modelos capaces de adaptarse. El alquiler de herramientas, apoyado en tendencias estructurales como la construcción liviana, la digitalización de servicios y la eficiencia en el uso del capital, se perfila como una de esas respuestas posibles para quienes buscan insertarse en la cadena productiva con una mirada de largo plazo.

*director de Expansión Internacional de Casa do Construtor