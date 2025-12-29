Jane Austen y la Darcymanía: tras los pasos de un clásico inglés

Este año cierra con un aniversario redondo para quienes admiramos la buena literatura. Hace menos de 15 días, el 16 de diciembre, se cumplieron 250 años del nacimiento de una de las escritoras británicas más célebres del siglo XVIII, Jane Austen. El Reino Unido se encargó de promocionar su merecido homenaje con múltiples propuestas de turismo cultural que recorren su vida y obra desde Bath -entre el cariño y el desdén- y la mansión de la familia Cavendish en Derbyshire, Inglaterra.

Con todo esto en mente, hice las valijas y me sumergí en una increíble aventura literaria.

Desde hace tiempo, Bath se enciende cada septiembre para albergar el gran Desfile de Jane Austen, cuando miles de personas acuden a esta ciudad romana de aguas termales para celebrar a la autora de Orgullo y prejuicio. Vestirse con atuendos de la Regencia inglesa y participar de los bailes es un componente esencial de los festejos. En definitiva, el recreacionismo no solo es bienvenido, sino fomentado a través de cada actividad.

Jane Austen. The Royal Crescent es el escenario perfecto para una sesión de fotos con trajes de la época de la Regencia.

Jane y su familia residieron allí entre 1801 y 1806. A pesar de la corta estancia, y aunque se reconoce que Bath fue una gran influencia en sus obras -en particular de La Abadía de Northanger y Persuasión-, su correspondencia personal y ciertas frases de sus personajes dejan entrever los sentimientos encontrados de Austen con la ciudad.

“Durante seis semanas, creo que Bath es bastante agradable; pero más allá de eso, es el lugar más aburrido del mundo”, expresa Henry Tilney, protagonista de La Abadía de Northanger. De hecho, investigadores de la vida de Austen suelen coincidir en que el período en Bath fue quizás el menos productivo de Austen.

Bath no parece desalentarse con esta evidencia. Más bien, abraza a Jane como a su propia hija. Además del gran desfile que crece en popularidad año tras año, es sede del Jane Austen Centre, un museo especializado que permite sumergirse en su obra y adaptaciones. Además, agencias locales como Strictly Jane Austen Tours ofrecen paquetes en colaboración con Bath Theatrical, que incluyen alquiler de trajes de la Regencia y servicio de té en uno de los hoteles más renombrados de la ciudad.

Jane Austen. Lyme Hall en la icónica imagen de “Pemberley” y el lago, popularizados por la miniserie Orgullo y Prejuicio (1995).

Bath no solo es bella e histórica, sino también caminable. Al Oeste, en 4 Sydney Place, una placa recuerda el primer sitio donde Jane y su familia vivieron al trasladarse a la ciudad. Frente a este lugar se encuentran los Sydney Gardens. “Sería muy agradable estar cerca de los Jardines de Sídney. ¡Podríamos ir al laberinto todos los días!”, escribió Jane a su hermana Cassandra en 1801, indicando su preferencia por este pulmón verde que los fans hoy pueden recorrer como ella lo hacía entonces.

Hacia el Este, se erigen dos de las joyas arquitectónicas de la ciudad: The Circus y The Royal Crescent. Ideados y construidos por John Wood padre e hijo a fines del siglo XVIII, son ejemplos del estilo georgiano… y de cierta fascinación masónica. ¿Su conexión con Jane? Fueron sitios de filmación en las adaptaciones televisivas de algunas de sus obras.

La casa de Jane Austen en Chawton.

El fallecimiento en 1805 del Reverendo Austen, padre de la familia, significó el corte del sustento familiar principal y, por tanto, el fin de la estancia de Jane en Bath. Tras un breve período en Southampton, en 1809 su hermano Edward ofreció a Jane, su hermana Cassandra y su madre el nuevo hogar que consolidaría su rol como escritora: Chawton

Los pasos de Jane Austen en Chawton

A hora y media en tren desde Londres se encuentra Alton, una localidad de 19 mil habitantes. Apenas 30 minutos de caminata separan la estación de la casa donde Jane Austen pasó los últimos años de su vida.

Hoy convertida en museo y conocida como Jane Austen’s House (La Casa de Jane Austen), fue el espacio otorgado a las tres mujeres luego de la muerte del padre. Para Jane, significó volver a la quietud rural que tanto apreciaba en su juventud, y que ahora la inspiraría a concretar varios trabajos, entre ellos, las emblemáticas novelas Sensatez y Sentimientos y Orgullo y Prejuicio.

Tour Jane Austen. El patio central de Lyme Hall y las escaleras por las que descendió Colin Firth en su papel de Mr. Darcy.

La habitación de Jane Austen en la casa-museo Jane Austen House.

No debe sorprendernos que, en esta acogedora cabaña, el mobiliario típico de la Regencia conviva junto al icónico traje amarillo a cuadros que utilizó Alicia Silverstone en la película Clueless (conocida en América Latina como Ni Idea).

Es parte de la Austenmania! -así se llama esta sección de la exposición- que evoca las adaptaciones y reversiones modernas que se hicieron de las obras de Jane (Clueless, por caso, está basada en Emma). Esta casa hace homenaje a todo el universo Austen, sin dejar de lado aquello que no se adhiere estrictamente al libreto (personalmente, me enorgullece la foto junto al recorte de 1995 titulado “Es la Darcy Mania”, con un Colin Firth exuberante en su papel de protagonista).

A pocas cuadras de allí, se puede visitar Chawton House, una casona señorial a la que Jane concurría con frecuencia por haber sido la residencia de su hermano Edward. El personal que recibe a los visitantes se toma su tiempo en relatar la historia de la propiedad del siglo XVI, para que pueda entenderse la línea sucesoria que derivó en la familia Austen.

Chatsworth House. Visitarla lleva por lo menos dos horas.

Una curiosidad se destaca: a principios del 1700, la casa pasó a manos de una mujer, Elizabeth Martin Knight. Esto era sumamente inusual para la época. Los escritos la describen como de gran carácter y muy competente a la hora de proteger su posición, desafiando todas las convenciones de la época. Un cuadro expuesto en el primer piso de la casa rescata su figura imponente. “Se dice que inspiró a Jane para el personaje de Lady Catherine de Bourgh, la tía de Mr. Darcy en Orgullo y Prejuicio”, cuenta la guía de sitio. Ahora todo tiene sentido.

En épocas recientes, la casa fue adquirida por una fundación y desde entonces funciona como lugar de encuentro y difusión de la literatura británica femenina. En sus múltiples habitaciones se exhiben cartas y manuscritos de escritoras de renombre, destacándose sobre todo las primeras ediciones de Orgullo y Prejuicio, Mansfield Park y Emma, de Austen. Dato de color: se puede solicitar pedir permiso a los guías para ingresar a la biblioteca “secreta”.

Allí se hallan en custodia una extensa colección de libros, al igual que una carta del Banco de Inglaterra anunciando la emisión del billete de 10 libras con el rostro de Jane Austen en 2017, en ocasión del 200° aniversario de su fallecimiento. En el piso superior de la propiedad, una modesta placa en un rincón con ventanal reza “¿El lugar favorito de Jane para leer?”. No hay forma de comprobarlo, pero la invitación a tomar la debida foto se acepta sin titubeos.

Como era la costumbre en aquellas épocas, Chawton House era el epicentro tutelar de un complejo mayor que incluía no solo la casa de campo de Jane (conocida entonces como Chawton Cottage), sino también una pequeña parroquia de nombre St. Nicholas, a la cual Jane y su familia acudían para cumplir con la devoción anglicana.

En el cementerio adyacente se encuentran las tumbas de su hermana Cassandra y su madre, al igual que una estatua de Jane. La sepultura de la novelista, sin embargo, no está allí: luego de su temprana muerte en 1817 (años antes que su hermana y su madre) fue enterrada en la Catedral de Winchester, a pocos kilómetros de Chawton.



Darcymanía: la huella cinematográfica

Con el desarrollo del cine y, posteriormente, la televisión, los grandes clásicos de la literatura no tardaron en ser adaptados para el disfrute del público. Las obras de Jane Austen no han sido la excepción (me atrevo a mencionar que quizás con exagerada libertad creativa, en varios casos). Sin embargo, dos versiones de Orgullo y Prejuicio cautivaron al público de forma singular.

La primera es la miniserie televisiva producida por la BBC en 1995, con Jennifer Ehle y Colin Firth en la piel de Elizabeth Bennet y Mr. Darcy, la icónica pareja. La segunda, la película dirigida por Joe Wright de 2005, protagonizada por Keira Knightley y Matthew Macfadyen en los mismos papeles.

Hay quienes prefieren la primera a la segunda, por su fidelidad al libro y una extensión de capítulos que permite desarrollar mejor la trama (no puedo evitar coincidir). Sin embargo, hay que admitir que, con 10 años de diferencia entre sí, ambas han sabido capturar el espíritu de la obra más famosa de Austen y trasladarla a distintas generaciones para que el legado continúe.

El corazón de ambas producciones es la mansión de Mr. Darcy, Pemberley. Hasta allí llega una fascinada Elizabeth que, al contemplar semejante caserón, no puede evitar plantearse si rechazar a Darcy fue realmente una buena idea.

The Jane Austen Centre.

En el caso de la miniserie, Pemberley es Lyme Hall. Sin movilidad propia, es posible tomar un tren desde Manchester hasta la estación Disley. Una caminata de 45 minutos separa la estación del complejo Lyme, que incluye el edificio principal y una enorme extensión verde, hoy administrados por la National Trust, organización benéfica dedicada a la preservación del patrimonio del Reino Unido.

Mientras avanzo por las colinas del inmenso parque, me siento Elizabeth Bennet en sus caminatas reflexivas (me pregunto si me encontraré con Darcy del otro lado; el ambiente ciertamente promete). Al llegar a la casa principal, intercambio algunas palabras con el portero y le cuento que vengo desde Argentina. Dos hermanas de Alemania llegan a la par, en auto. No hace falta explicarle el motivo de estas visitas internacionales: me confiesa que aún le sorprende el impacto que la producción de la BBC tiene 30 años después de la emisión original.

El personal es plenamente consciente de esta influencia. Más allá de la charla introductoria que repasa la historia de la propiedad y los múltiples salones decorados, existe una habitación especial en donde los visitantes pueden tomar prestada ropa de la Regencia y hacer su recorrido en composé. Si bien está incluido con la compra de la entrada general, no todos lo saben, ya que no hay señalización específica. Luego de avanzar por tres salas, veo a una familia completa caracterizada y no puedo evitar preguntar. Fui a buscar mi traje inmediatamente y la visita terminó convirtiéndose, involuntaria pero afortunadamente, en otro álbum recreacionista.

La casa de Jane Austen en Bath.

A diferencia de Lyme Hall, Chatsworth House aun permanece en manos privadas. Es la Pemberley de la película de 2005, mucho más visitada (y más costosa). Recorrer la enorme mansión acelerando el paso lleva, por lo menos, dos horas… sin contar la enorme extensión de los jardines circundantes. Para llegar sin movilidad propia, lo recomendable es optar por un tour como el de Rabbie’s, que incluye traslado ida y vuelta desde Manchester y un recorrido panorámico por el Parque Nacional Peak District.

Algunas secciones de la casa se encuentran vedadas al público, por lo que no resulta posible recrear en fotos o videos escenas clave de la película (algo que sí es posible en Lyme Hall). El legendario busto marmolado de Darcy no está exhibido en la sala de estatuas como esperaba, pero a no desesperar: por módicas 99 libras se puede adquirir uno tamaño de bolsillo en la tienda de regalos.

Mi presupuesto es algo más acotado, así que sigo buscando. De pronto, aparece frente a mí un buzo con la inscripción “My courage always rises at every attempt to intimidate me” (Mi coraje siempre aumenta ante cada intento de intimidarme). Un sentido de urgencia consumista me invade y lo agarro con desesperación.

La frase es la declaración de principios de Elizabeth Bennet a Mr. Darcy, pero encierra para Jane (y para mí, y para muchas otras mujeres) un significado mayor: la voluntad de plantar cara a los vaivenes de cada día, en cada nueva época. Vuelvo a Manchester con el buzo puesto, envalentonada como Elizabeth y lista para comerme al mundo. Gracias, Jane, y feliz cumpleaños.

*Licenciada y Profesora en Estudios Orientales, Magister en Industrias Culturales