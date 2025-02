Cerrar implica volver abrir. No, volver a ver o renovar lo que se ha cerrado o crear algo a partir de lo guardado o armar una propuesta diferente, pero siempre requiere de una acción.

Hace poco más de un mes cerramos un año, 365 días , 8760 horas, vividas, trabajadas, gozadas, sufridas, pero ya pasadas.

El año que se inició ya viene cabalgando, seguro, con vacaciones ya pasadas o por venir, o con sueños nuevos, con esperanza o con rutina de más de lo mismo, pero en todos los casos, si estamos leyendo la nota, es porque estamos vivos y requerirá de nosotros para poder continuar.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Que entonces tendremos que trazar, para no caer en un año más o que se me pase tan rápido, que no pueda realizar los deseos manifestados a fin de año.

Seguro, que todos pensamos los deseos universales, salud, amor y trabajo, seguro algunos nos animamos a agradecer y luego agregamos deseos, que en realidad son pendientes, todos tenemos pendientes o deseos de algo nuevo.

Lo bueno que es nuestra oportunidad, el renovarnos, el buscar excusas para renovarnos, el dicho dice “año nuevo, vida nueva”. Seguro para cada cultura ese año nuevo será diferente, pero para que esa vida sea nueva es aconsejable trazar nuestra ruta, escribir, diseñar nuestros objetivos y nuestros subjetivos, escribir nuestros pendientes, escribir cual es mi sueño, todos debemos escribir nuestro sueño, el cual deberemos seguir.

Para ello, debemos saber que vamos a necesitar ciertas herramientas, habilidades, actitudes y mucha motivación, que demás esta decirlo, no es por magia que nos motivamos; hay que desarrollar, construir y saber bucear en nuestra motivación.

Para todo esto, ojo que no es una receta, ya que soy muy mala en cocina, es una recomedación, intento de consejo, intención de colaboración, en un vivir diferente.

Es desde aquí, que uno debe saber que tomamos deciciones siempre, por eso la propuesta será, primero, es importante, querer hacerlo, el resultado del éxito depende de uno mismo, luego busquemos tener un cuaderno, una bitácora, que sea muy nuestra, en ella vamos a escribir nuestros propósitos para este vida, no importa si son muchos o pocos, es anotarlos y empezar a tenerlos presentes todos los días.

Luego, entender que tendremos que dedicar tiempo a la propuesta que nos sumergiremos, que es la de desear cumplir nuestros objetivos, si es que eso queremos o solo dejar pasar un año más, esfuerzo vamos a tener que hacer, pero vale la pena, lo que lograremos.

Es fundamental , saber que nuestro peor enemigo es nuestra mente,ella no descansa y muchas veces conspira en contra nuestro, el poder de la rumiación, de la proclastinación es muy fuerte, puede ser positiva, si la desarrollamos a nuestro favor o ser nuestra más grande enemiga.

Por ende lo primero que dominaremos será nuestra mente, la bajaremos, con diferentes ejercicios, los mejores son los de respiración, luego bajar nuestros pensamientos negativos y transformarlos en lo opuesto, luego, tomar un tiempo para proyectar esos nuevos pensamientos y hacerlos propios.

Seguido, debemos saber que perseguimos propósitos, sino que seguimos a nuestros propósitos, por ende, una vez escritos , ya bajados un cambio, debere bajar cada propósito a que grado de viabilidad tienen , tiempo necesario, prioridades , grado de dificultad.

Recordar que el propósito de la vida, es una vida con propósitos. Si no sabemos a donde vamos, como vamos a saber si llegamos.

Escrito todo, controlada la rumiación, bajada la ansiedad, debermos saber que para todo se necesita disciplina, o sea deberemos saber que planificar, ver los objetivos, tomarse tiempo, será algo de todos los días.

El cerebro necesita 21 días para establecer un hábito, así, que si tomo todos los días un tiempo, para reflexionar y ver nuestro cuaderno y actuar, se transformará en hábito, no valen todas las excusas que nos marcamos, porque creanmé, que no las hay, aunque sea no tengo tiempo, dos minutos menos en las redes, no puedo hacerlo, siempre es posible, así podría contestar a cada excusa.

Es importante, ya a esta altura, saber que lo que todos buscamos en la vida es el tiempo, no perderlo, aprovecharlo, sacarle jugo ,es así el tiempo es la categoría más cualitativa y subjetiva que hay, si se vendiera, sería lo más cotizado en el mercado.

Pero el drama del tiempo es la gestión y vivir nuestro propio tiempo, no vivir ocupando nuestro tiempo, con temas de otro, con situaciones o personas que nos roban el tiempo, por ende debemo aprender a controlar nuestro tiempo, pero desde el amor y el cuidado.

Para cada propósito, le recomiendo tomarse un tiempo de acuerdo a cada uno, luego controle que ya se haya hecho hábito, que uno maneje el tiempo.

El drama del tiempo es la gestión y vivir nuestro propio tiempo, no vivir ocupando nuestro tiempo, con temas de otro"

Ya con los objetivos, el control del tiempo, la respiración controlada, vedrán una serie de preguntas, que será un espacio mas de preguntarse como lograrlos, para esto, el autoconociemto es clave, para lograr el auto dominio, debemos ser los pilotos de nuestra nave, los guardianes, de nuestros sueños y los conocedores de nuestra fuerza.

Es clave, saber que debemos amar este presente, que el pasado nos dará datos, que debemos conocer mejor, deseos desordenados, propositos no cumplidos, pero es solo para recolectar aprendizajes, no es un lugar para quedarse, el futuro, debe saberse que es como una construcción, que solo se hace desde el presente.

Por ende solo conocemos nuestro ahora, somos instantes, debemos descubrir nuestra misión, en la vida, así despertaremos todas las mañanas, con una reserva ilimitada de energía y entusismo.

Cuando uno encuentra nuestros verdaderos objetivos, la vida se vuelve más fácil y gratificante, cuando averiguamos cual es nuestro destino, ya trabajaremos de por vida diferente.

Todo es creado dos veces, primero en la mente y luego en la realidad , solo los que buscan encuentran, uno puede cansarse sin haber realizado nada en concrete,pero la mente, si no se detiene , desmoraliza y es nuestra gran nube.

Todos los días, un breve tiempo, con disciplina, crea un hábito, nos ayuda a armar nuestra ruta y por supuesto, construida nuestra motivación, ya nada será lo mismo.

Por endea trazar nuestra ruta, llena de propósitos y que en los diez meses que siguen, tengamos que usar muchos cuadernos.

*Lic. en Psicología, Lic. en Psicopedagogía USAL, Doctora en Psicología University of Weston, Doctora en Educación USAL, ex investigadora CONICET, Decana de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la Universidad del Salvador