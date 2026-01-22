Aprender en trayectorias reales: universidad, trabajo y competencias

En muchas carreras, trabajar durante la etapa universitaria es también un espacio de aprendizaje. Lo que no siempre se vuelve visible es qué se aprende allí y qué impacto tiene comenzar la experiencia laboral durante la formación.

La pregunta relevante, entonces, no es “trabajo sí o no”, sino qué tipo de aprendizajes se construyen en ese cruce y qué sucede cuando estudiar y trabajar dialogan (o cuando avanzan sin conexión) dentro de una misma trayectoria formativa.

Tanto en los primeros acercamientos al mundo del trabajo como en trayectorias más avanzadas, junto a los saberes técnicos y la formación académica, aparece la posibilidad de entrenar y poner en juego competencias que difícilmente se desarrollan solo desde la teoría: comunicación efectiva, trabajo en equipo, autonomía, criterio, capacidad de adaptación, gestión del tiempo y toma de decisiones en contextos reales. Muchas de estas capacidades se construyen en la práctica cotidiana, en interacción con otros y frente a situaciones concretas.

En ese sentido, el trabajo durante la etapa universitaria tiene una dimensión formativa que a veces no se registra en clave de competencias: se ejercita, pero no siempre se nombra ni se integra explícitamente al proyecto académico. Aun cuando el trabajo no esté directamente vinculado con la carrera, el impacto existe: modela hábitos, fortalece criterios y entrena capacidades transferibles que luego resultan decisivas en el desarrollo profesional.

Las trayectorias reales difieren de las lineales al incluir repeticiones, abandonos temporales y trabajos paralelos

Pensar el trabajo como parte de la formación implica, también, correrse de una mirada lineal sobre las trayectorias profesionales. En la práctica, los recorridos reales suelen ser progresivos, fragmentados y no siempre previsibles. Lejos de ser una debilidad, esa experiencia temprana (cuando puede ser pensada y acompañada) permite construir aprendizajes acumulativos, donde cada etapa suma sentido y competencias al proceso formativo. No se trata de que el trabajo reemplace a la universidad, sino de reconocer que ambos espacios pueden dialogar y enriquecerse mutuamente en la construcción del proyecto profesional.

El riesgo aparece cuando estas experiencias quedan desacopladas del recorrido universitario: cuando el trabajo absorbe todo y la formación pierde centralidad, o cuando la universidad desconoce lo que el estudiante ya está aprendiendo fuera de ella. En ambos extremos se diluye una oportunidad clave: integrar teoría y práctica como partes de un mismo proceso, donde una dimensión potencia a la otra.

Cal Newport, autor que analiza cómo se construyen carreras valiosas a partir del desarrollo de habilidades, sostiene que el diferencial profesional no está tanto en acumular credenciales como en desarrollar “capital de habilidades”: capacidades valiosas y transferibles construidas con esfuerzo sostenido en contextos reales. Desde esta mirada, el trabajo temprano ocupa un lugar central en la construcción del perfil profesional, porque allí muchas habilidades dejan de ser potenciales y se vuelven operativas.

Cuando el trabajo queda librado al azar, suele convertirse en una etapa paralela: suma experiencia, pero no siempre suma dirección. En cambio, cuando se integra al proyecto universitario (cuando puede ser leído, orientado y articulado) se transforma en una fuente concreta de desarrollo de competencias.

Acompañar ese proceso, ponerle palabras, criterio y orientación, es una oportunidad valiosa para que la universidad forme profesionales preparados para trayectorias reales, no ideales.

(*) Secretaria de Bienestar Universitario de la Universidad del Salvador