Corrupción e inflación al alza

Los principales responsables de la gestión de gobierno, el presidente, la secretaria general, el jefe de gabinete, y varios funcionarios están con procesos judiciales por corrupción. Se trata de un gobierno que asumió con un discurso de sustento “ético” contra la corrupción en gestiones previas, por lo que puso en el centro de su mensaje la crítica a la “casta” o la profesionalización de la política.

La realidad es que el gobierno funciona gracias a la incorporación masiva de la “casta” tradicional: Bullrich, Caputo, Sturzzenegger y buena parte del PRO y de la política profesional tradicional, reiterando mecanismos de corrupción.El poder corrompe y enriquece vía ilícitos a un conjunto de burócratas de distinto nivel, que a veces por tajadas menores sostienen su beneficio individual y apañan operaciones de enriquecimiento de una enorme malla de delincuencia entronizada en la jerarquía oficialista.

El combate a la inflación fue el otro eje en la campaña electoral hacia la presidencia y en la gestión, ya por más de dos años. La tendencia descendente en la medición de precios, más allá de cualquier observación al método de medición por el INDEC, tuvo su punto más bajo con el 1,5% en mayo de 2025.

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Desde entonces, no dejó de crecer y casi duplicar el valor con el 2,9% de enero y febrero del 2026. Más aún, la medición interanual bajó hasta el 31,3% en octubre del 2025. Todo un logro sobre el 211% del 2023, influido por el 25,5% de diciembre del 2023, motivado en la mega devaluación del nuevo gobierno de Javier Milei.

Desde ese registro del 31,3% en octubre, los meses siguientes iniciaron un rumbo ascendente que alcanza el 33,1% para febrero. Consultoras internacionales y locales, en el marco de la incertidumbre mundial de guerra y suba de los precios del petróleo vaticinan dificultades para retomar el ritmo descendente de los precios.

Ambas banderas, el combate a la corrupción y a la inflación permitieron acrecentar el consenso social de una parte importante de la sociedad para los triunfos electorales del 2023 en segunda vuelta, y del medio término en 2025, base de sustento para el objetivo por la reelección en 2027.

¿Afecta ese consenso la creciente visibilizarían de la corrupción gubernamental y del alza de los precios por razones locales y globales?

Crece la desaprobación de Milei y la corrupción aparece como el principal problema del país, según AtlasIntel/Bloomberg

Los niveles de insatisfacción oscilan entre el 60 y el 65%, contra respaldos del 35 al 40% de un núcleo duro de apoyo político ideológico. El problema es la ausencia de un imaginario social expresado en una propuesta política alternativa. Una propuesta que induzca otro rumbo para el país en las condiciones actuales de ofensiva capitalista de la ultraderecha en el desarrollo capitalista mundial.En efecto, en el mundo crecen las propuestas de la ultraderecha, como réplica a las insuficiencias de la economía y la política contemporánea, las que remitían al imaginario bipolar del objetivo socialista y del capitalismo del Estado benefactor, una dualidad de propuestas que expresaban la confrontación entre socialismo y capitalismo entre 1945 y 1989/91.

El derrumbe del socialismo en el Este de Europa y las crisis de la socialdemocracia, con las secuelas de crecientes insatisfacciones habilitaron el avance de las ultraderechas. Hace un siglo y ante la crisis económica, social y política emergió el fascismo y el nazismo, contribuyendo al desastre humanitario de la Guerra Mundial. La realidad nos hace pensar en el retorno de viejos fantasmas bajo nuevas condiciones.

Las transformaciones en el capitalismo se presentan en la flexibilización del trabajo y el crecimiento del empleo irregular, sin acceso a seguridad social; del mismo modo que aumenta el gasto estatal “improductivo” en seguridad y defensa, para reprimir protestas sociales y con fines de guerra, afectando el gasto público social; y se reorganizan las relaciones internacionales en tiempo de crisis del orden mundial surgido en 1945.

A la vanguardia de esa reorganización está EEUU en su confrontación con China. Se disputa la hegemonía del sistema mundial. Beijing está ganando la batalla de la producción y la circulación, mientras desde Washington se sostiene la dominación mundial financiera sustentada en el dólar y muy especialmente la capacidad militar desplegada en todo el planeta, con el mayor presupuesto militar, muy lejos.Argentina se sumó sin beneficio de inventario ni reservas a la política estadounidense.

Las consecuencias se hacen sentir, especialmente por el impacto de la inflación mundial.

No alcanza con el descontento social por la suba de precios e ingresos populares, salarios y jubilaciones que corren de atrás; ni con el descrédito del oficialismo por las prácticas corruptas de sus referentes. El problema es cómo ganar una mayoría sociopolítica consciente para otro rumbo de país, que privilegie un modelo productivo y de desarrollo que satisfaga la demanda de alimentación, salud, educación para el conjunto de la población, reorganizando estructuralmente el orden económico social con base en la solidaridad y la cooperación, el trabajo de autogestión o bajo formas cooperativas y comunitarios.

El centro debe estar en “resolver” necesidades populares y no en la lógica de la ganancia y la acumulación capitalista. La coyuntura local y muy especialmente la mundial, nos convoca a pensar estratégicamente la crítica al presente para construir otra posibilidad de organización socioeconómica sin reproducir lógicas impugnadas que se sustentan en el lucro.