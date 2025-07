Dólares y fe: los milagros no alcanzan

El presidente Javier Milei habló el sábado ante unas 15 mil personas en el templo evangélico Portal del Cielo, una construcción monumental inaugurada recientemente en Resistencia, Chaco. No hubo insultos desde el atril, el sitio no parecía apropiado. Al parecer el presidente, en ocasiones, consigue abstraerse y ejercer el dominio de sus impulsos. No hubo insultos en el escenario, pero sí un aborrecimiento de la justicia social, “un pecado capital”, y del Estado que él mismo conduce, al que llamó “la representación del maligno en la Tierra”. Caracterización que en algún momento hizo del papa Francisco y que él mismo dejó caer en el olvido.

Milei estuvo acompañado allí por el gobernador radical Leandro Zdero, con quien selló una alianza electoral que permitió a La Libertad Avanza, como fuerza accesoria, anotarse un triunfo en las legislativas locales del 11 de mayo pasado: el frente “Chaco Puede + LLA” superó por diez puntos al peronismo de Jorge Capitanich. La experiencia frentista, sin embargo, fue descartada como método de construcción política después de la resonante victoria libertaria, una semana más tarde, en la Ciudad de Buenos Aires.

El triunfo de Manuel Adorni significó además el triunfo de la estrategia de Karina Milei y sus armadores Martín y Eduardo “Lule” Menem, un diseño que privilegia la competencia en todo el país con candidatos propios, libertarios “puros” que desafían el poder territorial de los gobernadores. Junto con el retaceo de fondos a las provincias, es un problema que amenaza con traer consecuencias en materia de gestión, como se verá en las próximas horas en el Congreso, e institucionales, como ya se ha visto: Milei suspendió el acto por el Día de la Independencia por “cuestiones climáticas”, cuando apenas tres gobernadores habían asegurado su asistencia.

Gasto de logística, milagro o incremento patrimonial no justificado

Las crónicas del acto religioso en Resistencia contaron que el presidente habló al cierre del Congreso Mundial Invasión del Amor de Dios, que organizó el pastor evangelista Jorge Ledesma, líder de la Iglesia Cristiana Internacional, y para el que se vendieron entradas de entre 20 mil y 100 mil pesos “para cubrir costos de logística”, según se informó. Los organizadores se encargaron de aclarar que el acceso al templo era libre al momento del discurso del presidente. La vocería presidencial no respondió ante una consulta sobre el tema.

En un punto, la presencia y compromiso mostrados por Milei con la Iglesia Cristiana Internacional no debería extrañar. El crecimiento y alcance de la iglesia evangélica interesa a toda la política en la Argentina. Un ejemplo cercano, no menor: en marzo pasado, la apertura de la Universidad Evangélica en la Argentina, en Parque Chacabuco, reunió presencias de todo tipo, como las del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; los senadores Martín Lousteau y Eduardo “Wado” de Pedro; el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, y el secretario de Culto, Nahuel Sotelo, por mencionar las más variadas.

En el caso del presidente, existe una comunión espiritual y de valores con la iglesia de Ledesma, a quien denominan “apóstol”: los unen posiciones comunes en temas como educación sexual, aborto, género y familia. Para Norberto Saracco, pastor de la iglesia cristiana Buenas Nuevas, lo de Milei se trató de un acto partidario. “Fue un grave error. No la invitación, que hubiera dado para cortar la cinta y nada más. Desde el púlpito no se puede bajar una línea política”, dijo Saracco en declaraciones a la prensa.

La Justicia Federal investiga al pastor que afirma haber multiplicado sus ahorros por "milagro"

Ledesma ganó espacio en los medios desde el fin de semana. Sin embargo, fue su hijo quien sorprendió el lunes con una revelación: dijo que el levantamiento del edificio evangélico se debió a “un milagro”. En diálogo con Ernesto Tenembaum en Radio con Vos, el también pastor Sergio Ledesma contó que en una oportunidad, cuando su padre fue a retirar fondos de una caja de seguridad destinados a la obra, descubrió que lo que debía ser un fajo de 100 mil pesos se había convertido en un fajo de 100 mil dólares. Al rato, se viralizó un posteo de su iglesia en el que el propio “apóstol” narraba la epifanía durante un acto con el predicador Guillermo Maldonado, radicado en Miami y con probada llegada a la Casa Blanca de Donald Trump: “Ese día nos cayó la fe para comprender que el que iba a edificar el templo era Él”.

Ledesma está siendo investigado por la justicia federal de Chaco. La fiscalía pidió informes a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y a la Unidad de Información Financiera (UIF), según informó Infobae. En una charla con Maxi Montenegro en el streaming Ahora Play, Gustavo Diez, titular del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, recordó que, en la medida en que Ledesma no pueda acreditar el origen de esos fondos, se trata de un “incremento patrimonial no justificado”.

Inocentes hasta que ARCA (o el FMI) demuestre lo contrario

A comienzos de mayo pasado, el ministro de Economía Luis Caputo propuso un virtual nuevo blanqueo cuando promovió el uso de hasta 100 mil dólares sin declarar en el sistema financiero “sin dar explicaciones”. Caputo aseguró que la gente no usa los dólares “del colchón” porque teme ser perseguida por ARCA, la nomenclatura que el Gobierno asignó a la vieja AFIP. Precisamente, por lo que hizo notar el contador Diez: patrimonio injustificado. Lo hay en cantidades en la Argentina: en su informe de Balanza de Pagos del tercer trimestre del año, el Indec informó que a finales de marzo, los depósitos en dólares y otras monedas de argentinos en el país o en el exterior alcanzaron los US$ 251.788 millones.

Por esos días, el portavoz Manuel Adorni dio un extraño envoltorio al anuncio de Caputo: “Los argentinos vuelven a ser inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario". En medio de dudas crecientes de consultores y ahorristas, un mes más tarde, el Gobierno envió al Congreso un proyecto de “Inocencia Fiscal” para darle marco legal e impulsar la iniciativa. Allí permanece encallada. Allí seguirá al menos hasta después de las elecciones.

Inteligencia, redes y recursos: los tentáculos de Caputo, el "True Believer" de Milei

La llamada ley de “inocencia” resulta casi un lapsus para gente tan entrenada en finanzas como la que maneja la economía argentina. El Gobierno necesita dólares, que es donde se paran los argentinos (que pueden) en el umbral de cada elección. El déficit de cuenta corriente externa superó los US$ 5.000 millones en el primer trimestre. Sólo por viajes al exterior, se fueron US$ 3.464 millones. Economía acaba de pedir un waiver al Fondo Monetario por incumplimiento de las metas de reservas, que son negativas por 8 mil millones de dólares. Llueve la liquidación de las cerealeras.

Pero, aún con oferta, el dólar oficial aumentó 4,9% en lo que va de julio. Este miércoles el Gobierno debe hacer frente a un pago de US$ 4200 millones a bonistas por intereses y amortización de capital, una cifra con la que Economía asegura contar. El pastor Ledesma ofrece un milagro. Debería haber un mejor plan.

ML