El caso a favor del declive gradual de la población

LONDRES – Aunque siempre deberíamos desconfiar de proponer una ley universal de la naturaleza humana, el último medio siglo ha revelado un patrón consistente y duradero. En toda sociedad que combina prosperidad económica, una población femenina bien educada y acceso a anticonceptivos seguros y asequibles, las tasas de fertilidad caen por debajo —a menudo muy por debajo— del nivel de reemplazo de 2.1 hijos por mujer.

La tasa de fertilidad de Suecia cayó por debajo de 2.1 ya en 1968. Para 1975, la mayoría de los países europeos, junto con Estados Unidos y Canadá, habían seguido el mismo camino. Ninguno ha subido por encima de 2.1 desde entonces.

A medida que se expandió la educación de las mujeres y el acceso a anticonceptivos, la baja fertilidad se volvió cada vez más común. La tasa de fertilidad de India ahora es de 1.96; América Latina y el Caribe cayeron por debajo del nivel de reemplazo en 2015 y ahora está en 1.8; Vietnam, Malasia y Turquía tienen tasas de 1.9, 1.54 y 1.62, respectivamente.

Un patrón similar aparece dentro de los países. En India, las tasas de fertilidad de los tres estados económicamente más desarrollados —Gujarat, Maharashtra y Karnataka— oscilan entre 1.7 y 1.9, mientras que las tasas en los estados más pobres de Uttar Pradesh y Bihar son de 2.4 y 3.0, respectivamente.

Durante los últimos 50 años, las economías de más rápido crecimiento del mundo —Corea del Sur, China, Taiwán y Singapur— han registrado las tasas de fertilidad más bajas, oscilando entre 0.8 y 1.2 hijos por mujer. En contraste, las tasas de fertilidad más altas se encuentran donde la pobreza permanece arraigada o los derechos de las mujeres están severamente restringidos, como en África Subsahariana (4.26) y Afganistán (4.76).

El crecimiento del desarrollo humano correlaciona con la baja de la natalidad.

Sin embargo, en lugar de ser recibido como el resultado natural del progreso económico y la libertad de las mujeres para elegir, el declive de la fertilidad a menudo se enmarca como una crisis inminente. En India, los comentaristas advierten sobre el "fin del dividendo demográfico", mientras que las bajas tasas de fertilidad en Europa (1.4) y América del Norte (1.6) se retratan rutinariamente como evidencia de sociedades "estancadas" que sufren de "agotamiento" demográfico.

En 2018, la Fundación Robert Schuman advirtió que Europa corre el riesgo de "suicidio demográfico". En Estados Unidos, el multimillonario Elon Musk ha predicho un "colapso poblacional catastrófico", y el Vicepresidente J.D. Vance dice que quiere "más bebés en Estados Unidos de América".

Pero esta sabiduría convencional está profundamente equivocada. Aunque las tasas de fertilidad excepcionalmente bajas de Asia Oriental ciertamente crearán desafíos serios si se sostienen indefinidamente, las tasas de fertilidad en el rango de 1.5-2 probablemente sean más conducentes al bienestar humano que aquellas por encima del umbral de reemplazo de 2.1.

Además, el mayor desafío demográfico de nuestro tiempo no es la caída de la fertilidad en países exitosos. En su lugar, esa distinción pertenece al crecimiento poblacional explosivo en muchas de las economías más pobres del mundo, particularmente en África.

¿Muy pocos trabajadores?

Las advertencias sobre la caída de la fertilidad a menudo se enfocan en la tasa de dependencia de la vejez —el número de jubilados en relación con la población económicamente activa. En países donde el declive de la fertilidad comenzó más temprano, McKinsey estima que la proporción de personas mayores de 65 años con respecto a individuos en edad de trabajar (15-64 años) aumentará de aproximadamente un cuarto hoy a la mitad para 2050.

Hay dos problemas principales con esta medida ampliamente utilizada. Primero, asume que las edades de jubilación permanecen fijas a pesar del aumento de la esperanza de vida, confundiendo así dos tendencias demográficas distintas: la caída de la fertilidad y el aumento de la longevidad. Como mostró la Comisión de Pensiones del Reino Unido (que presidí de 2003 a 2006), una parte significativa del aparente aumento de la dependencia —aproximadamente la mitad en el caso de Gran Bretaña— desaparece si las edades de jubilación se elevan gradualmente para que las proporciones de la vida adulta dedicadas al trabajo y a la jubilación permanezcan aproximadamente estables.

Segundo, la medida estándar ignora el hecho de que los niños también son dependientes, lo que significa que la menor fertilidad reduce la dependencia infantil incluso cuando aumenta la dependencia de la vejez. Los políticos que piden "más bebés" deberían reconocer que si las tasas de natalidad aumentan, la tasa total de dependencia aumentará aún más rápido que antes hasta que esos niños ingresen a la fuerza laboral dos décadas después.

Pero, en principio, el argumento de la tasa de dependencia es válido: menor fertilidad significa un aumento único en el número de jubilados en relación con los trabajadores. La pregunta crucial es si el crecimiento de la productividad puede compensar la diferencia. Hasta ahora siempre lo ha hecho.

En 1800, las tasas de dependencia de la vejez estaban cerca de cero, porque la mayoría de las personas trabajaban desde la infancia hasta la muerte. En las economías avanzadas de hoy, hay aproximadamente 0.4 jubilados por cada trabajador, cada uno de los cuales ingresa a la fuerza laboral mucho más tarde en la vida y trabaja muchas menos horas cada año que sus contrapartes de principios del siglo XIX. La proporción de horas vividas después de los 15 años que se dedican al trabajo ha caído al menos 60%; pero el PIB per cápita de las economías avanzadas ha aumentado 15 veces.

Esto refleja la extraordinaria capacidad de la humanidad para aumentar la productividad. En las sociedades preindustriales, la mayoría de las personas trabajaban en agricultura, laborando más de 60 horas por semana simplemente para producir suficiente comida para sobrevivir. En las economías desarrolladas de hoy, menos del 3% de los adultos en edad de trabajar —trabajando muchas menos horas— producen suficiente comida para alimentar no solo a sí mismos sino también a jubilados, niños y adolescentes, que ya no necesitan trabajar.

Lo mismo es cierto para la manufactura, que actualmente representa menos del 20% de la fuerza laboral en las economías desarrolladas. Los 125 millones de trabajadores de fábrica de China producen el 30% de todos los bienes manufacturados utilizados por los 8.2 mil millones de personas del mundo; y la automatización basada en robots reducirá ese número rápidamente incluso mientras la producción continúa aumentando. Mientras que los avances tecnológicos de los últimos 50 años nos han dado dispositivos móviles con mucho más poder de cómputo que el que NASA usó para poner a un hombre en la luna, producir todos los teléfonos inteligentes, laptops y tabletas del mundo emplea solo a 10-15 millones de personas de una población mundial en edad de trabajar de cinco mil millones.

Por lo tanto, las tasas de dependencia crecientes no son un problema a menos que la humanidad haya perdido repentinamente su capacidad de sostener el crecimiento de la productividad. De hecho, la IA probablemente la fortalezca.

La aceleración de la IA

A primera vista, la IA puede parecer simplemente otra herramienta para automatizar una gama cada vez más amplia de tareas, pero su capacidad de autoaprendizaje la hace más que eso —no solo una tecnología que puede aumentar la productividad, sino una que puede acelerar el avance tecnológico en sí misma. Este potencial transformador sustenta las proyecciones optimistas del impacto económico de la IA, con verdaderos creyentes prediciendo que podría automatizar casi todos los trabajos, impulsando el crecimiento anual al 20-30%, comparado con el promedio del siglo XX de 2.8%.

Hay buenas razones para tomar tales predicciones extremas con mucho escepticismo, especialmente aquellas que sugieren que las ganancias rápidas en productividad subyacente se reflejarán en el PIB medido. Pero claramente nos estamos moviendo hacia un futuro en el que las máquinas pueden realizar la mayoría de los trabajos humanos. Para 2100, toda la comida del mundo podría ser producida por menos del 1% de la población global, y la manufactura, transporte y logística podrían requerir una fracción similarmente pequeña de la fuerza laboral. Muchas personas pueden permanecer empleadas en estos sectores, pero solo porque las altas tasas de fertilidad en países más pobres continúan generando mano de obra excedente dispuesta a trabajar a salarios muy bajos, no porque sea tecnológicamente necesario.

Cuando se trata de trabajos de oficina, la humanidad ha mostrado una capacidad casi ilimitada para inventar tareas dedicadas a la competencia de suma cero, especialmente en áreas como marketing, ventas, cabildeo y finanzas. Pero la IA aún está preparada para automatizar una porción significativa de aproximadamente un tercio de los trabajos que involucran tareas repetitivas como recopilación y procesamiento de información.

Las tareas que requieren coordinación ojo-mano, habilidades motoras finas y flexibilidad serán mucho más difíciles de automatizar. Los robots aún son bastante ineptos en algo tan simple como cargar un lavavajillas; es poco probable que los plomeros y electricistas sean reemplazados pronto. Pero incluso aquí, la pregunta es casi seguramente cuándo, no si.

Bank of America estima que para 2060, podría haber dos mil millones de robots humanoides trabajando en los hogares de las personas, junto con otros mil millones en el sector servicios. Si esa predicción es siquiera remotamente precisa, y si estas máquinas son incluso moderadamente capaces, no habrá escasez de trabajadores.

También hay trabajos que no deberíamos automatizar, incluso si pudiéramos. En Estados Unidos, aproximadamente el 14.5% de los empleados trabajan en atención médica y asistencia social. Pero incluso en este sector, solo una minoría de las horas trabajadas involucran interacción cara a cara emocionalmente importante. En 2017, McKinsey estimó que el 36% de las horas trabajadas en este sector podrían ser automatizadas con tecnologías ya existentes. A medida que ese porcentaje aumenta con el tiempo, y a medida que el trabajo se automatiza en todos los otros sectores, encontrar suficientes trabajadores difícilmente será un desafío mayor.

Para muchas personas, un mundo de automatización casi ilimitada plantea otra preocupación: ¿Habrá suficientes trabajos para que todos ganen un buen sustento? Cualquiera que sea la respuesta, es absurdo preocuparse por una escasez de trabajos mientras simultáneamente se teme que la baja fertilidad nos deje con muy pocos trabajadores.

¿Muy pocos innovadores?

Aunque las máquinas pueden realizar muchas tareas, ¿qué pasa con la innovación y la creatividad? En un mundo de baja fertilidad y declive poblacional, "hay menos jóvenes alrededor para pensar, crear e inventar", argumenta Paul Morland en su libro de 2024 No One Left: Why the World Needs More Children. Menos nacimientos, dice el argumento, significa menos descubrimientos.

Pero la noción de que las "personas mayores" no pueden innovar es ridícula. Sin importar lo que uno piense de su política, Musk a los 54 años no muestra signos de capacidad declinante para impulsar la innovación tecnológica y empresarial. Beethoven escribió algunas de las obras más sorprendentemente originales en la historia de la música cuando estaba en sus cincuenta, y Picasso era tan inventivo en sus sesenta y setenta como lo era en sus veinte.

Aún así, en promedio, una mayor proporción de personas más jóvenes puede contribuir a la innovación, especialmente en campos técnicos donde el razonamiento matemático juega un papel central. Pero solo una fracción de la población, joven o vieja, ha sido responsable de avances tecnológicos importantes.

Considera la ciencia nuclear. En 1890, la humanidad tenía casi ningún entendimiento de la física nuclear; para 1945, su conocimiento era lo suficientemente profundo para construir bombas atómicas y generar energía nuclear. Sin embargo, los científicos y tecnólogos detrás de estos avances numeraban solo en miles y estaban concentrados principalmente en Europa y Estados Unidos en un momento cuando la población joven de estas regiones era menos de una décima parte del total global actual.

Y eso fue antes del desarrollo de la IA, desarrollada ella misma por una fracción diminuta de la fuerza laboral global. AlphaFold de DeepMind ha mapeado la estructura de casi todas las proteínas conocidas, mejorando enormemente la capacidad de números muy pequeños de científicos investigadores para desarrollar nuevos medicamentos.

Lo mismo se aplica al entretenimiento, la moda y las artes culinarias, donde las nuevas ideas son impulsadas por una pequeña minoría de personas creativas, muchas de las cuales hacen sus contribuciones más importantes mucho después de la juventud. Y si realmente necesitáramos más innovadores, tener familias más pequeñas más tarde en la vida podría liberar energía juvenil que de otro modo se dedicaría al cuidado de niños.

Corea del Sur es un caso ejemplar. Su tasa de fertilidad cayó por debajo de 1.7 en 1985, y la proporción de su población de 20-40 años ha disminuido en 20% desde 2000, sin embargo, el país aún se clasificó primero en el Índice de Innovación de Bloomberg 2021. A principios de este año, se clasificó duodécimo en el Índice Global de Poder Blando Brand Finance 2025, un "ascenso meteórico" atribuido a su "dominio en artes y entretenimiento" y el atractivo mundial de sus exportaciones culturales, ya sea K-pop, K-dramas como Squid Game, o productos K-beauty.

Con solo 0.8, la tasa de fertilidad de Corea del Sur puede eventualmente agotar su vitalidad innovadora. Pero la idea de que las bajas tasas de fertilidad inevitablemente resultan en estancamiento tecnológico y cultural no está respaldada ni por la lógica ni por la evidencia empírica.

Dividendos y delirios demográficos

La sabiduría convencional sostiene que la baja fertilidad lleva al estancamiento, mientras que el rápido crecimiento poblacional entrega dinamismo. El Fondo Monetario Internacional, notando que África representará el 80% del crecimiento poblacional global hasta 2100, describe esto como "una ventana de oportunidad, que si se aprovecha adecuadamente, puede traducirse en mayor crecimiento y producir un dividendo demográfico". La agencia nacional de promoción de inversiones de India, Invest India, similarmente destaca su población juvenil como un punto de venta clave para inversores globales.

Pero no hay evidencia de que las economías con tasas de fertilidad sostenidamente altas crezcan más rápido. Al contrario, la fertilidad persistentemente alta a menudo lleva a un desastre demográfico de crecimiento lento del ingreso y subempleo generalizado.

Los aumentos sostenidos en el ingreso per cápita dependen del aumento del capital por trabajador —físico (infraestructura y equipo) y humano (educación y habilidades de la fuerza laboral). El rápido crecimiento poblacional socava ambos, limitando la inversión en educación, reduciendo la infraestructura física per cápita, y haciendo imposible crear trabajos lo suficientemente rápido para absorber nuevos trabajadores.

India ofrece un ejemplo sorprendente. Desde 1990, el ingreso per cápita ha crecido un promedio de 4.3% anualmente, con una alta tasa de ahorro compensando la dilución de capital. Pero el crecimiento per cápita habría sido más rápido si el crecimiento poblacional hubiera sido más lento. Durante las últimas tres décadas, la población en edad de trabajar se ha inflado de 700 millones a mil millones, pero solo 490 millones cuentan como parte de la fuerza laboral. De estos trabajadores, solo 113 millones ganan un salario regular fuera de la agricultura, y apenas 60 millones están empleados en el "sector organizado", donde las grandes empresas despliegan tecnologías de vanguardia para impulsar la producción mientras reducen la demanda laboral.

En efecto, la economía de India es una isla de rápido crecimiento de alta productividad rodeada por un vasto océano de subempleo de bajos ingresos, con gran parte de la población en edad de trabajar excluida de la historia de crecimiento del país. Si la fertilidad hubiera caído antes, India hoy tendría una tasa de empleo más alta y un ingreso per cápita más alto. Las buenas noticias son que con la fertilidad ahora por debajo del nivel de reemplazo, la población en edad de trabajar se estabilizará dentro de los próximos 20-30 años.

Por el contrario, la trayectoria demográfica de África es claramente insostenible. Entre 1990 y 2020, el PIB per cápita en África Subsahariana creció 0.9% por año —un ritmo tan lento que la pobreza extrema podría persistir por siglos. La población en edad de trabajar de la región ha aumentado de 206 millones en 1990 a 580 millones hoy. En lugar de producir un dividendo demográfico, este boom poblacional ha alimentado una crisis de subempleo. La Organización Internacional del Trabajo estima que el 93% de la población en edad de trabajar de Nigeria está desempleada o atrapada en la economía informal. Incluso en Sudáfrica —la economía más avanzada de la región— el 35% de los trabajadores permanecen fuera del empleo formal.

Mirando hacia adelante, se proyecta que la población en edad de trabajar de África Subsahariana aumente a 1.1 mil millones para 2050 y 1.9 mil millones para 2100. Pero en un mundo donde la mayoría de los trabajos pueden ser automatizados, no hay posibilidad de que números tan vastos sean absorbidos en trabajo de alta productividad. África cosechará un verdadero dividendo demográfico solo cuando sus tasas de fertilidad caigan por debajo del nivel de reemplazo.

Cómo el crecimiento poblacional alimenta los aumentos del costo de vida

Para los países desarrollados también, la sabiduría convencional es que las poblaciones crecientes impulsan el crecimiento y que la inmigración es crítica para contrarrestar los efectos de la baja fertilidad. Pero esto pasa por alto los beneficios significativos del declive poblacional gradual.

En el Reino Unido, la tasa de fertilidad varió entre 1.7-1.9 durante cuatro décadas después de mediados de los 1970s. Hasta los 1990s, la migración neta estaba cerca de cero. Si ese patrón hubiera continuado, la población se habría estabilizado alrededor de 60 millones, seguido por un declive gradual.

En cambio, la inmigración neta aumentó a alrededor de 100,000 anualmente a finales de los 1990s y 200,000 entre 2004 y 2019. Durante los últimos cinco años, ha aumentado a aproximadamente 600,000 por año, empujando la población a 69 millones. Pero el Reino Unido no ha experimentado un dividendo demográfico: el PIB per cápita ha promediado solo 0.4% de crecimiento anual desde 2005, comparado con 2.3% en el medio siglo anterior. Aunque la desaceleración tiene múltiples causas, los beneficios de la inmigración como remedio para la baja fertilidad permanecen sin probar. El supuestamente "demográficamente estancado" Japón, con una población ahora cuatro millones menor que en 2000, ha crecido más rápido, con el PIB per cápita aumentando 0.6% anualmente.

Por el contrario, las poblaciones crecientes han alimentado presiones del costo de vida y ampliado la desigualdad, más notablemente al elevar los costos de vivienda. Durante los últimos 20 años, muchos países han experimentado un crecimiento lento del ingreso real y una muy discutida "crisis del costo de vida". Pero no todos los costos han aumentado: la ropa se ha vuelto más barata en relación al ingreso, y los precios de la mayoría de los electrodomésticos, comunicaciones móviles y entretenimiento en línea han caído dramáticamente. Por el contrario, las rentas y precios de vivienda han subido mucho más rápido que los ingresos promedio en la mayoría de los países desarrollados —y muchos en desarrollo.

Esto es parcialmente el resultado de la prosperidad económica. A medida que la automatización reduce el costo de muchos bienes y servicios, los hogares dedican una mayor proporción de su ingreso a competir por recursos escasos como vivienda y tierra. Esa dinámica persistiría hasta cierto punto incluso si las poblaciones declinaran, porque lo que más importa no es la oferta total de vivienda sino los hogares en ubicaciones específicas y deseables. Pero el crecimiento poblacional intensifica la presión.

Muchos estudios recientes evalúan el vínculo entre inmigración y precios de vivienda, pero la inmigración y las tasas de natalidad más altas producen el mismo efecto a largo plazo. La investigación de economistas del Banco de Canadá encontró que los flujos de inmigración iguales al 1% de la población de un condado estadounidense estaban asociados con un aumento del 3.8% en los precios de las casas y un aumento del 2.2% en las rentas, pero que el crecimiento de la población nativa tenía aproximadamente el doble del impacto.

Crecimiento de la población y PBI en el Reino Unido.

Por qué el declive poblacional podría reducir la desigualdad

El libro de Thomas Piketty de 2013, El Capital en el Siglo XXI, mostró que las proporciones riqueza-ingreso (W/Y) han aumentado bruscamente en la mayoría de las economías desarrolladas del mundo durante los últimos 70 años. Porque la riqueza está distribuida mucho más desigualmente que el ingreso, y porque se hereda, esta tendencia socava la movilidad social. Sin impuestos más altos sobre la riqueza o la herencia, argumenta, las proporciones W/Y continuarán aumentando.

Piketty puede estar en lo correcto, pero por la razón equivocada. Su análisis asume que el aumento anual en la riqueza total iguala la tasa de ahorro multiplicada por el ingreso total. En otras palabras, la riqueza viene de los ahorros domésticos, lo que implica que la proporción W/Y depende de la tasa de ahorro en relación con la tasa de crecimiento de la economía. Al reducir el crecimiento del PIB, entonces, el declive de la fertilidad impulsaría la proporción W/Y.

Pero los propios datos de Piketty muestran que la mayoría del aumento en la proporción W/Y es el resultado de que los precios de vivienda aumenten más rápido que los ingresos promedio, impulsado por la competencia por oferta limitada en ubicaciones deseables. Esto implica que, contrario a la predicción de Piketty, el declive poblacional en realidad ralentizaría el aumento en las proporciones W/Y. Y una proporción W/Y más lenta o decreciente beneficiaría a aquellos sin acceso a herencia o al "banco de mamá y papá" como un camino hacia la propiedad de vivienda.

Índice de riqueza contra ingresos en Francia.

El declive poblacional también reducirá la desigualdad de ingresos, beneficiando a grupos de menores ingresos. Como Geoffrey Hinton, el científico ganador del Premio Nobel a menudo llamado el padrino de la IA, ha advertido, "la IA hará a unas pocas personas mucho más ricas y a la mayoría de las personas más pobres". Estudios recientes apoyan esta perspectiva: si la IA alimenta un rápido crecimiento de la productividad, las ganancias fluirán principalmente a los propietarios de capital y un pequeño grupo de desarrolladores altamente calificados, mientras que los salarios de los trabajadores menos calificados caerán.

En un mundo de automatización casi total, es fácil imaginar una pequeña élite adinerada empleando ejércitos de trabajadores mal pagados para cuidar jardines, atender fiestas, proporcionar cuidado personal y pasear a sus perros a salarios tan bajos que reemplazarlos con máquinas no valdría la pena. Pero los salarios en tal mundo aún reflejarán el equilibrio entre trabajo y capital: mientras más grande sea la fuerza laboral en relación al capital, más bajos caerán los salarios. Por el contrario, si la baja fertilidad lleva a un declive poblacional gradual, es probable que los salarios para trabajadores de menores ingresos sean al menos algo más altos.

Históricamente, el crecimiento poblacional lento —o el declive total— ha tendido a beneficiar a los trabajadores y desventajar a los propietarios de capital. En su libro de 2017 The Great Leveler, el historiador económico de la Universidad de Stanford Walter Scheidel nota que el colapso en la población de Europa después de la Peste Negra de 1348 elevó los salarios reales y redujo las rentas de los terratenientes. Un estudio de 2020 sugiere que estos aumentos salariales también estimularon la innovación, poniendo al noroeste de Europa en un camino hacia mejoras sostenidas en los estándares de vida.

La escasez, no la abundancia, es a menudo la madre de la invención. Afortunadamente, beneficios similares ahora pueden lograrse a través de una baja fertilidad libremente elegida en lugar de una plaga catastrófica.

Población más pequeña, planeta más saludable

Una población que se encoge también mejoraría el bienestar al reducir la carga sobre los sistemas naturales. A medida que las personas se vuelven más adineradas, muchas ponen mayor valor en recursos escasos como espacios verdes urbanos, hábitats protegidos y vida silvestre, ríos limpios y playas no congestionadas —todos los cuales son disminuidos por el crecimiento poblacional y podrían ser preservados, incluso expandidos, con declive gradual.

La estabilización poblacional y eventual declive también haría más fácil confrontar el mayor desafío ambiental de todos: el cambio climático. Con las temperaturas globales aumentando a una tasa alarmante, la máxima prioridad es reducir las emisiones per cápita mientras se mejora el acceso a la energía y se asegura la prosperidad desplegando las tecnologías limpias ahora disponibles.

Pero mientras más grande sea la población, más difícil se vuelve la tarea. Desde 2000, las emisiones de China casi se han triplicado mientras su PIB per cápita se quintuplicó y su población creció 12%, antes de nivelarse después de 2022. Si la población de China hubiera crecido tan rápido como la de India, que aumentó 38% durante el mismo período, sus emisiones serían aún más altas.

Mientras tanto, África Subsahariana emite menos de una tonelada de dióxido de carbono per cápita —un reflejo de su uso de energía severamente restringido y bajos ingresos. Expandir la electricidad de cero carbono es tanto posible, gracias a los costos en picada de la energía solar fotovoltaica y las baterías, como urgente. Pero lograr esta transición requerirá inversión masiva, y dada los ahorros domésticos limitados de la región, el financiamiento externo es esencial. Mientras más grande sea la población futura, mayores serán las necesidades de financiamiento, y menos probable será que se satisfagan.

En algunos países, la alta densidad poblacional también aumentará el costo de la transición energética. Globalmente, dedicar solo el 1% de la tierra a energía solar fotovoltaica podría generar el doble del suministro eléctrico global actual. China, con 150 personas por kilómetro cuadrado, tiene tierra abundante para apoyar una economía de cero emisiones. Pero en Bangladesh, donde la densidad es alrededor de 1,300 personas por kilómetro cuadrado, suministrar tanta electricidad per cápita como Europa consume requeriría dedicar 6-10% de la tierra a energía solar fotovoltaica, potencialmente socavando la producción de alimentos o forzando al gobierno a depender de alternativas más costosas como la energía nuclear.

Mientras más pronto los países densamente poblados logren estabilidad poblacional, más fácil será construir las economías de cero neto necesarias para contener el calentamiento global.

Cualquier evaluación seria del declive de la fertilidad debe por tanto pesar costos contra beneficios potenciales, en lugar de asumir reflexivamente que cualquier tasa por debajo de 2.1 es inherentemente mala. Por supuesto, la fertilidad puede caer demasiado. Si Corea del Sur mantuviera su tasa actual de 0.8 indefinidamente, la proporción jubilado-trabajador eventualmente aumentaría de 0.3 a alrededor de 1.5 —una carga que incluso avances tecnológicos importantes podrían no compensar.

Pero no hay razón por la cual la tasa de fertilidad óptima para el bienestar humano no podría estar en algún lugar entre 1.6 y 1.9 en lugar de 2.1 o más alto. Una tasa de fertilidad global de alrededor de 1.75, si se sostiene, implicaría un declive poblacional de aproximadamente 30% durante el próximo siglo —suficiente para mitigar la desigualdad que la IA casi seguramente intensificará, mientras también reduce las presiones ambientales sin sofocar la innovación.

Pero ese resultado afortunado no sucederá pronto. La proyección mediana de las Naciones Unidas es que la población global subirá de 8.2 mil millones hoy a 10.2 mil millones para 2100, con 147% de crecimiento en África compensando un declive del 5% en las Américas, Europa y Asia.

La libertad de elegir

En una sociedad libre, la fertilidad no debería ser determinada por políticos o economistas, sino por individuos, particularmente mujeres. La pregunta clave, entonces, es lo que las personas mismas quieren, no lo que los expertos piensan que podría ser la tasa óptima. Un reporte reciente de la ONU argumenta que la "verdadera" crisis de fertilidad yace en la brecha entre aspiraciones y realidad: 11% de las mujeres esperan tener menos hijos que su "ideal", mientras que 7% esperan tener más. La mediana "ideal" es dos hijos.

Pero como señala el columnista del Financial Times Janan Ganesh, las respuestas de encuestas sobre el tamaño "ideal" de familia a menudo revelan poco sobre cómo las personas toman decisiones. En realidad, las familias pesan el deseo de hijos contra la atracción del consumo y el ocio. Las preferencias reveladas del último medio siglo, por tanto, nos dicen más que las encuestas de opinión: en toda economía avanzada donde las personas son libres de elegir, las tasas de fertilidad se establecen muy por debajo de 2.0. Pero qué tan por debajo sí importa para el equilibrio de beneficios y costos. Los formuladores de políticas por tanto serían sabios al abordar los factores que impulsan la fertilidad a niveles muy bajos.

Según la encuesta de la ONU, más allá de ingresos limitados y perspectivas laborales, las principales barreras que enfrentan los futuros padres son la falta de cuidado infantil asequible y de alta calidad y los costos de vivienda en aumento. Sin embargo, abordar efectivamente este último desafío puede involucrar intercambios difíciles: si la nueva construcción viene a expensas de espacios verdes y campos deportivos, criar hijos puede parecer menos atractivo. La inmigración para compensar la baja fertilidad puede por tanto impulsar las tasas de fertilidad hacia abajo.

Incluso con políticas efectivas, es poco probable que las tasas de fertilidad aumenten por encima del rango de 1.5-1.9 observado en muchos países desarrollados durante los últimos 50 años, incluyendo aquellos con excelentes sistemas de cuidado infantil y tierra abundante para vivienda. En lugar de ser temido, este resultado debería ser celebrado como la marca distintiva de una sociedad próspera donde las personas son libres de decidir cómo vivir sus vidas.

