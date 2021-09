El plan que beneficia a trabajadores y empleadores al mismo tiempo

Uno de los principales problemas que aquejan a nuestro país, desde hace años, es la dificultad para generar empleo. Puede sonar paradójico, dado que, en realidad, un amplio abanico de intereses sería beneficiado por la creación de puestos de trabajo. Por un lado, a muchos empresarios les sería sumamente funcional poder hacerlo, en aún mayor medida que en la actualidad, porque permitiría aumentar sus niveles de producción. Por otro lado, es difícil sobreestimar lo que significaría conseguir empleo para las personas que se encuentran buscándolo, muchas veces con desesperación. Además, para la Argentina entera, es un objetivo de vital importancia porque el trabajo genera riqueza y, como nación, necesitamos volver a crecer sostenidamente.

Cabe preguntarnos, entonces, qué es lo que nos traba frente a este problema, que hoy quizá represente, más que ningún otro, el nudo gordiano de nuestra economía. La realidad es que las leyes que tenemos actualmente en materia laboral hacen que sea muy difícil tomar personal, pero afortunadamente hay una solución superadora para todos los actores involucrados: la Mochila Argentina.

Esta propuesta consiste en una renovación del sistema indemnizatorio, que traerá mayores beneficios para los trabajadores y disminuirá los costos de las empresas. Quienes estén interesados pueden consultar la propuesta en detalle en www.mochilaargentina.com, pero a los fines de no extendernos demasiado, podemos resumir brevemente sus principales puntos aquí.

Con la Mochila Argentina, ante la finalización de su vínculo laboral, los trabajadores cobrarán el cien por ciento de lo que les corresponda sin necesidad de hacer juicio, ya que desaparecerá la distinción entre despido con y sin causa. Quienes pierdan su trabajo y tengan años de antigüedad acumulados, empezarán a cobrar su indemnización. Es tan simple como eso.

Incluso, también les corresponderá cobrar si el vínculo terminara porque decidieran renunciar, por la razón que fuera. Asimismo, la Mochila Argentina también aplica para el retiro, por lo que puede considerársela un complemento a la jubilación y, además, en caso de muerte del asegurado, es heredable.

Con este sistema, a modo de indemnización, los trabajadores cobrarán, mensualmente, el equivalente a su último sueldo actualizado. Esta se agotará cuando superen la cantidad de cuotas que correspondan a los años trabajados.

Para ello, el Estado deberá promover e instrumentar un seguro de garantía de indemnización que las empresas pagarán sobre su nómina salarial, administrado por la Anses, la Superintendencia de Seguros y una entidad de control a designar, que garantice a los trabajadores el cobro.

Sobre todo, bajo esta modalidad, los empleados ya no estarán atados a sus lugares de trabajo para conservar la antigüedad. En vez, la llevarán de empresa en empresa, como en una mochila.

Entonces, ¿por qué decimos que la Mochila Argentina beneficiará tanto a los trabajadores como a los empleadores? Veamos.

En primer lugar, representará un aumento en los ingresos de aquellos porque es un activo con el que contarán desde el primer día de trabajo. Hoy, menos del 20% de los trabajadores cobran sus indemnizaciones cuando son despedidos. Y a la vez, en la mayoría de los casos, ni siquiera las cobran en su totalidad, dado que deben compartirlas con un abogado. Incorporan, así, un activo seguro a cambio de un derecho de difícil cobrabilidad.

En segundo lugar, el hecho de conservar la antigüedad aun cambiando de trabajo les dará mayor libertad para moverse en busca de mejores salarios. Actualmente, muchas personas no aprovechan oportunidades o, directamente, no las buscan porque consideran que deben cuidar su antigüedad celosamente, aun en trabajos no particularmente bien remunerados o que no presentan desafíos interesantes. Todo esto genera un esquema que tiende hacia la inmovilidad, lo cual, sabemos, no solo no es compatible con lo que buscan generaciones como los millennials –por lo cual la Mochila Argentina puede ser un incentivo para retenerlos en nuestro país–, sino que tampoco promueve el dinamismo característico de las economías más desarrolladas.

En tercer lugar, la nueva libertad que los trabajadores tendrán para moverse constituirá un incentivo para que los empleadores paguen salarios más altos a los empleados de mayor desempeño. Es decir, podrían verse beneficiados aun si no estuvieran realmente interesados en cambiar de empleo.

En cuarto lugar, la Mochila Argentina, al hacer más factible para las empresas tomar personal, producirá un descenso en los niveles de desempleo e informalidad laboral, lo cual pondrá una presión de suba sobre los salarios. En ese marco, la mayor actividad económica traerá un aumento de oportunidades, dando lugar a un ciclo virtuoso de aumento de consumo y producción.

Por otro lado, lamentablemente, hoy las empresas con personal de considerable antigüedad no reciben créditos porque esto es visto como un factor que les resta valor. Con la Mochila Argentina, al deshacerse de sus pasivos laborales, tendrán mayor acceso a financiación, lo cual les permitirá crecer y también generará nuevas oportunidades.

Finalmente, el aumento del empleo formal –producto de esta propuesta– permitirá reducir el gasto público, actualmente enfocado, en parte, en hacer que el Estado ocupe el rol de empleador de último recurso. La consecuente baja de impuestos (que, recordemos, hoy representan más del 50% del dinero que recibimos de los compradores), a su vez, traerá un descenso en el nivel de precios que mejorará el poder adquisitivo de los salarios.

Ahora bien, ¿qué beneficios traerá la Mochila Argentina para los empleadores?

En primer lugar, la industria del juicio dejará de ser una amenaza para la supervivencia de las pymes, que en muchos casos son llevadas a la quiebra cuando deben afrontar despidos. Reducida la cantidad de dinero que deberán tener inmovilizado para afrontar indemnizaciones y demandas, tendrán mayor capital disponible para invertir.

En segundo lugar, como señalamos anteriormente, la eliminación del pasivo laboral aumentará el valor de las empresas. Luego, el mayor acceso a créditos bancarios les permitirá crecer.

En tercer lugar, les será más factible tomar personal para aumentar la producción de bienes y servicios, lo cual les dará mayor capacidad de adaptación a las circunstancias que se presenten. Asimismo, aumentará la productividad y, así, bajarán los costos, lo cual las hará más competitivas.

Por otro lado, los trabajadores tendrán mayores incentivos para formarse continuamente, lo cual aumentará el capital intelectual de las empresas y favorecerá su capacidad de innovación y desarrollo.

A su vez, el clima laboral se renovará para bien. Con el marco actual, cuando alguien quiere dejar un trabajo, como sabe que perderá la antigüedad, puede buscar que lo echen para cobrar una indemnización. Sin este factor de desestabilización en el ambiente, el personal podrá concentrarse en la mejora de productos y la satisfacción del cliente.

Por último, la previsibilidad financiera y el aumento de oportunidades generarán crecimiento para todos. La Mochila Argentina nos permitirá sortear la principal traba a nuestro desarrollo para volver a generar empleo auténtico en el sector privado. Nuestra economía se tornará dinámica y vital sin recurrir a una reforma laboral que quite derechos. Está en nosotros hacer que suceda.

*Empresario textil.