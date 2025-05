Elecciones porteñas nacionalizadas hasta el infinito y más

El último domingo 18 de mayo se eligieron 30 diputados, se renovó la mitad de la legislatura porteña. Por el tenor de la elección en medios y redes parecía que nos enfrentábamos a una elección nacional. Esto ocurrió centralmente porque, aunque el jefe del gobierno porteño del Pro, Jorge Macri, desdobló la elección y la adelantó para el 18 de mayo - pretendiendo que se aleje de la elección intermedia nacional de octubre - el gobierno libertario buscó nacionalizar dicha elección hasta el infinito y más allá.

El slogan central de la campaña de Manuel Adorni, actual vocero presidencial y primero en la lista de diputados porteños de LLA, fue desde el comienzo “Adorni es Milei”. De tal manera la nacionalización de la elección encendió motores y aceleró hasta logrado el triunfo libertario.

Al mismo tiempo las agendas que se trataron durante la campaña fueron bien distintas: el Pro insiste en que ellos se centraron en hablar sobre la resolución de los temas de la ciudad; mientras que los libertarios discutieron temas nacionales y destacaron logros macroeconómicos, tales como la desaceleración de la inflación.

El resultado de la elección legislativa de la Ciudad de Buenos Aires, arrojó los siguientes resultados:

Manuel Adorni de La Libertad Avanza obtuvo 30,1%, Leandro Santoro de Es Ahora Buenos Aires (el peronismo) el 27,4%, Silvia Lospenato del Pro el 15,9%, Horacio Rodríguez Larreta de Volvamos Buenos Aires el 8,1% y la última lista que ingresó con una sola diputada que encabezaba, es la del Frente de Izquierda y De Trabajadores Unidad, con Vanina Biasi con 3,2%.

El resto de las listas/canditados no llegaron al 3% necesario para poder incorporarse a la legislatura, de tal modo, el radicalismo, la Coalición Cívica, el partido de Ramiro Marra - ex libertario que medía bien en las encuestas pre electorales- no pudieron incorporar ni un solo diputado porteño.

Otro dato muy importante es que la participación alcanzó tan solo a 53,4% de los porteños que se encuentran en el padrón electoral, y el voto en blanco fue de 1,9%. Esto quiere decir que casi la mitad de los votantes porteños no acudieron a las urnas, un número de abstención histórico, ya que los porteños suelen estar muy presentes y estar politizados y por tal motivo interesados en elegir a sus dirigentes ejecutivos y legislativos.

Algunas lecturas de los resultados de esta elección:

El peronismo aparece como uno de los ganadores porque al haber obtenido un segundo lugar, dejó al partido amarillo que viene monopolizando el poder en la ciudad porteña hace 18 años, en tercer lugar. Pero si nos basamos en datos duros, al peronismo le fue peor que en elecciones porteñas pasadas, ya que éste encolumnado hace años detrás de Santoro ha logrado en elecciones pasadas mayor apoyo tanto a nivel ejecutivo como legislativo porteño.

Creo que un tema que aun cuesta descifrar, es que a diferencia de Juntos por el Cambio (y el Pro hegemonizando el poder de la coalición), LLA logra captar voto del peronismo, en varias provincias lo hizo, en la PBA en la elección de 2023 también, y en la ciudad porteña probablemente también.

También se puede deducir mucho más linealmente que LLA captó voto del Pro ya que Mauricio Macri no ha descansado en manifestar algo (que hoy le está costando nada menos que la prestancia de su partido), la afinidad que tiene con el presidente Milei y los puntos de coincidencia, y los libertarios en esta elección demostraron jugar sucio y querer “comerse crudo” al Pro y para comerse crudo al Pro deben captar a los electores del Pro que han entendido el mensaje de Macri cuando repite tanto todo lo que tienen en común con LLA, y también deben captar a los dirigentes del Pro, y en esas están.

Recapitulando se podría decir que el primer lugar de Adorni y el segundo lugar de Santoro, en gran parte es consecuencia de la mala elección del Pro y de las demás fuerzas de centro, ya que el radicalismo que le disputada cabeza a cabeza al Pro las elecciones porteñas (aunque finalmente ganaba el Pro en una segunda instancia electoral) obtuvo una tan mala performance que ni siquiera podrá incorporar a la diputada Lula Levy que encabezaba la lista.

Del mismo modo, la Coalición Cívica no pudo incorporar a la diputada cabeza de lista, Paula Oliveto.

Se pudo observar entonces a un peronismo menguante y una LLA que crece y el Pro que decrece, junto al radicalismo que también pierde musculatura en el distrito porteño

Respecto a los porteños que no fueron a votar, se complejiza inferir por qué partido hubiesen votado de haber acudido a las urnas, aquello que sí se facilita visualizar es que en cinco provincias ya hubo elecciones legislativas en estos días y que la tendencia fue la enorme abstención electoral, por tal motivo, es sensato deducir que el desencanto de la ciudadanía por la política y por los políticos parece crecer.

En septiembre se celebrarán las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, también decidió desdoblar la elección para separarlas de las generales legislativas de octubre. Esto también responde a un intento de desnacionalizar dicha elección local.

La Libertad Avanza viene demostrando hacer una eficiente campaña saturando las redes destacando la estabilidad monetaria y cambiaria logradas y la ausencia de piquetes, mientras con la misma eficiencia omite explicar sobre sectores medios y bajos que sufren del ajuste cruel que el gobierno implementa sin piedad y de una falta de piquetes motorizada por una violencia desproporcionada al mando de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En cada marcha de los jubilados de los miércoles podemos observar represión policial y de la prefectura con un saldo cotidiano de periodistas y ciudadanos de a pie heridos.

Para poder triunfar en la elección bonaerense sí parece necesitar aliados, y el aliado natural al que maltrata pero sigue ahí a su merced, es el Pro. ¿Habrá o no habrá acuerdo con el Pro? Todo indica que sí, ¿Y será fusión, absorción, convergencia, unión? No lo definen, los libertarios insisten que la insignia será violeta, los amarillos se atreven aun a un compartir colores y poder, pero no hay aun determinación de si se tratará de una alianza entre partidos o entre dirigentes.

¿Y cuál es el viejo pero nuevo emblema que lleva a que los maltratados del Pro, los maltratados radicales, los maltratados peronistas y todos los maltratados “ñoños republicanos” se sumen a las fuerzas del cielo? La tan aclamada Tabula Rasa, ese “vale todo” que permite que cualquiera pueda sumarse a LLA.

Ese pase libre que puede llevar a que se incorporen al gobierno más dirigentes de otros partidos, dirigentes probos o corruptos, calificados o inoperantes, que han tirado bombas en los jardines de infantes o que han sido procesados y que a puro lujo han montado una suerte de museo con estatuas de tamaño natural. Si a esto lo sumamos que los dólares pueden y deben “sacarse del colchón” y estos pueden provenir de donde sea, el Viva la Libertad Carajo a todas las acciones y actividades, prolifera.

Algunos aun recordamos con estupor, sobre la libertad de comprar y vender niños que el presidente veía como una operación posible si deviniese un cambio cultural. La batalla cultural motorizada por las fuerzas del cielo libertarias sigue aclamando con más fuerza que nunca, sobre la libertad de lo que sea para quien sea, cuando sea y a costa de lo que sea, y liderada por un Milei líder.