Esta vez Milei no mintió

El domingo 26 de octubre se reconfiguró el Parlamento Nacional y con este acontecimiento se cierra una etapa signada por un plan económico pro fondos buitres y con una inflación semi adormecida. No fue fácil porque este plan del gobierno que estaba en estado terminal tuvo que pedir y recibió, la “ayuda” en los últimos 15 días, de nada menos que del Tesoro de EEUU que entró como jugador de peso en el mercado para evitar un estallido de la cotización del dólar.

Hay que destacar que Milei en el 2023 mintió en su campaña electoral y así ganó millones de votos, diciendo que iba a castigar a la casta, pero sus víctimas reales fueron los trabajadores, pymes, jubilados, salud, estudiantes etc.

Al haber mostrado toda su crueldad en estos dos años con los más vulnerables y decir que seguirá por el mismo camino, Milei esta vez no mintió a nadie. Y esto es muy importante. Además, y para que nadie se engañe, dejó muy en claro su alineamiento internacional con EEUU e Israel y su entrega de la conducción política y económica al presidente estadounidense.

Los resultados más importantes de la elección son:

- Ganó el ausentismo. Alrededor de 12 millones de personas no fueron a votar. Hay en la Argentina, una profunda crisis de representatividad política tanto que transformaron a estas elecciones, en las menos concurridas desde el regreso a la democracia

-De los votos emitidos, Milei ganó con 9,3 millones de votos, pero en el ballotage del 2023, obtuvo 14,5 millones de votos, con lo cual perdió algo más de 5 millones de votos.

Podríamos inferir que una parte son votos de la clase privilegiada que le va muy bien con el plan motosierra, pero que otra buena parte de esos votos son votos antiperonismo. O sea, varios millones de personas votan contra sus intereses porque el modelo los excluye como pequeños comerciantes, profesionales o empleados medios, pero que votan a cualquiera que no permita que vuelva el peronismo al poder.

-El peronismo obtuvo 7,2 millones de votos, pero hace dos años, en el ballotage, sacó 11,5 millones, con lo cual perdió 4,3 millones de votos.

El gran derrotado es el peronismo de la provincia de Buenos Aires, que arrasó el mes pasado y perdió sin atenuantes en las elecciones de ayer.

Podríamos decir que este peronismo moderado, junto a una CGT auto excluida, que acompaña al gobierno en silencio, es partícipe necesario del plan de ajuste y no convence, no rescata, al menos a una parte de los 12 millones que no van a votar.

- Provincias Unidas, la variante de buenos modales del mismo plan de Milei, fracasó rotundamente.

- El gobierno de Trump tomó en sus manos los principales movimientos políticos y económicos. Se terminó el gobierno de los hermanos Milei en solitario y ordenó que se configure un gobierno de coalición junto con el Pro y en el parlamento con Provincias Unidas. Son necesarios porque juntos, son primera minoría con 107 diputados y pueden aspirar a convertir en ley con menos negociación, los proyectos de reformas laboral, impositiva y previsional, como nueva etapa pro ajuste.

Además, negociará con varios gobernadores, no los insultará y cambiará el gabinete según este nuevo plan de gobierno.



Plan Milei segunda etapa

-Continuarán los préstamos del FMI y de los gigantes financieros internacionales como la J.P. Morgan para que ellos mismos puedan ir vendiendo los bonos en pesos que poseen, emitidos por el Banco Central y cambiarlos por los dólares. Sólo el J.P. Morgan se calcula que poseen US$ 35 mil millones en bonos y que los quieren cambiar más pronto que tarde. Por eso y por ahora, el dólar seguirá controlado.

El gobierno argentino se quedará con la deuda que sigue devengando los intereses correspondientes. A su vez, por el llamado riesgo país, que significa que somos un país peligroso de default, pagamos de intereses 3 veces más que cualquier país normal. Impagable.

Existe un acuerdo entre EEUU y Argentina, que aún es secreto para el pueblo argentino, que no pasó por el Congreso y que, se dice, implicaría la entrega a precio vil, del uranio, litio, tierras raras (que no son tan raras), venta de Nucleoeléctrica que controla el Uranio y las 4 centrales nucleares, petróleo, YPF. Como frutilla del postre permitir a EEUU instalar bases militares en el sur del país.

Sigue y se profundiza, por ahora, el plan económico anti industria y pro importaciones, anti inversiones China, pro exportaciones de productos primarios, pro fondos buitres para sostener un dólar ficticio.

Está en carpeta la reforma laboral que eliminaría varias conquistas como las indemnizaciones, reforma impositiva que eliminaría una parte de los impuestos a las ganancias y a los bienes personales con lo cual se recargaría el peso de los impuestos al consumo (hoy el IVA es el 70 % de la recaudación y en general son en todo el mundo el 33 %). Por último, la reforma al régimen de jubilación para hacerla más exigente.

Nos visitan y visitaron,además, personajes de la primera línea mundial, como el secretario del tesoro de Norteamérica, Scott Bessent, que vino hace poco en vuelo directo de EEUU a la Argentina, la generala del Comando Sur norteamericano Laura Richardson, el CEO del J.P. Morgan, Jaime Dimon, (el banco más importante de EEUU), con una comitiva que llegó a Ezeiza en 15 aviones privados. Hay que aclarar que ninguno vino de paseo precisamente, sino que quieren definir in situ el plan de entrega de los recursos naturales como garantía de los préstamos para que el dólar no se desbarranque hasta que ellos vendan sus bonos. Después seguramente vendrá el sinceramiento y el ajuste.

En síntesis: ganó Milei, pero cuidado con los números: sólo lo votaron 26 personas cada 100 habilitadas, aunque esta votación le permite seguir con un plan severo de ajuste y soberanía.

Esta segunda parte del plan tendrá, con el correr del tiempo, cada vez más opositoresporque no es fácil llegar a fin de mes o sostener una actividad económica en una etapa depresiva permanente. Y ese empobrecimiento general enojará cada vez a más gente.

Lamentablemente no quedan muchas esperanzas que el nuevo parlamento frene la embestida. Tampoco que el peronismo y la vieja CGT se ponga firme y exija otro plan económico.

Será el pueblo el que diga en algún momento…¡¡hasta aquí llegamos!!

Así pasó con la dictadura militar. Así pasó con Alfonsín. Así pasó en diciembre del 2001. ¿Será necesario llegar a esto?